平安好醫生轉賺5665萬人幣 上市後首錄中期盈利

平安好醫生(1833)公布6月底止半年由虧轉盈，純利5,664.8萬元(人民幣，下同)，去年同期虧損2.45億元，為集團上市以來首次錄得中期盈利；收入20.93億元，按年少5.8%；毛利6.74億元，跌5.8%，毛利率維持32.2%；非國際財務報告準則經調整淨利潤8,973.9萬元，去年同期則蝕2.49億元。集團維持不派中期息。

戰略業務付費用戶多 4%

集團上半年戰略業務付費用戶數1,770萬，按年多4%。其中F端戰略業務付費用戶約1,480萬人，多約7%；B端戰略業務付費用戶數約260萬人，增約2%。在服務企業客戶方面，B端累計服務企業客戶達1,748家，累計升約46%。另外，期內家醫會員權益用戶數超1,400萬人，年人均使用頻次超4次，較去年底升8%，主動服務覆蓋率達100%。

平安好醫生指，上半年收入下降主要受部分業務模式變化導致收入確認延後，同時去年上半年收入高基數影響。展望未來，集團將繼續探索AI能力的提升及其輔助應用場景的開發，賦能醫療服務效率和質量提升，並助力自身及行業內企業數智化轉型升級。