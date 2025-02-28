平治中國裁員15%　遣散費計算最高達「年資＋11個月」

德國汽車品牌平治驚爆近日已在中國啟動裁員計劃，裁員比例約為15%。公司27日發表聲明回應稱，裁員原因是業務的整合或削減。

被裁者多為「無固定期限」

綜合彭博社和內媒「汽車像素」26日報道，德國平治集團（Mercedes-Benz Group AG）及其子公司計劃在中國裁員15%，主要涉及銷售和汽車金融部門，研發體系暫未涉及，被裁者多為「無固定期限」勞動合約的員工。公司已約談部分員工，並開始執行裁員計劃，包括不再與部分約聘員工續約，裁員速度在本月有所加快。

賠償方面，被裁員工除了可以獲得「N（工作年資）+ 9」個月的遣散費外，如果未來兩個月沒有入職新公司，還會獲得平治為其額外發放3月和4月的工資，這意味該公司最高賠償金相當於「N+11」個月的工資。