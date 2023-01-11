年內兩度｜發展商試底價失敗 赤柱豪宅地意外流標

地皮鄰近馬坑邨，地盤面積約257,260方呎，最高可建樓面面積達480,236方呎，屬區內20年來最大型地皮供應，地積比率約1.84倍，料可提供約640伙，中標財團須興建安老院舍及相關的泊車設施。

不足一年再有住宅官地流標！上周五截標的赤柱環角道豪宅地皮，地政總署昨公布，因地價標金未達到政府所定的底價，故不接納所接獲的4份標書，即地皮宣告流標，入標財團全為大型發展商，包括長江實業集團(1113)、新鴻基地產(016)、嘉華國際(173)，而信和置業(083)夥拍鷹君(041)合資入標，市場普遍對流標感意外。對上一次出現住宅官地流標，要追溯到去年4月、約8個月前屯門青山公路大欖段地皮。政府近期接連以低於市場預期下限價批地，有分析指，是次可見政府絕非「無底價」批地。

市場早前已大削估值56%

考慮到市況、地皮發展條件成本等因素，多間測量師行早前已大幅下調赤柱地皮估值，估值介乎52.8億至96億元，每方呎樓面地價約1.1萬至2萬元，較政府於去年9月公布賣地計劃時的估值119億至206億元，大削最多近56%。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，是次流標主因在政府與發展商對不同住宅市場看法存較大偏差。他補充，與去年屯門地皮流標情況不同，屯門地屬大眾市場，房屋供應及成交量較多，政府可更緊貼市況變化，因此去年10月再推出市場成功獲長實以46.01億元投得。反觀，豪宅地皮及樓盤成交量較少，且不同豪宅物業價格差異大，政府數據反映過去3個月豪宅價格跑贏中小型住宅。在商言商下，不排除發展商試探政府底價，而結果反映政府並非「無底價」批地。

中原地產測量師張競達指，市場對該地皮反應一般，反映發展商出價審慎，認為地皮位置並非赤柱最優質的地段，對面為公屋馬坑邨，未能發展成一線豪宅。

政府：本年度土地供應已超標

地政總署表示，政府不會就投標者出價的考慮作出揣測，出價往往視乎種種因素，政府的政策目標是為市場提供穩定和持續的土地供應，以回應社會對房屋及經濟用地的需求。這目標不會因為個別土地的招標結果或某個時期的經濟情況而受影響，會考慮在適當時候重新出售該用地。政府發言人指，儘管是次招標取消，本年度土地供應所能興建的私人房屋已經超越本年度的供應目標。

至於上次豪宅地流標追溯2018年10月，當時山頂文輝道2、4、6、8、9及11號，整幅地皮佔地約189,428方呎，總樓面面積約404,314方呎，市場估值約242.59億至485.18億元，每方呎樓面地價約6萬至12萬元，惟因未到底價而流標。其後政府於2020年10月至12月的賣地計劃，將地皮「一拆二」縮減規模推出招標。