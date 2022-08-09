年底協商｜半年轉巨虧 燃料費料飆四成 中電：明年加電費難免

中電控股(002)半年轉盈為虧，勁蝕48.55億元，去年同期賺46.15億元，主要受累澳洲能源對沖合約錄79.57億元公平值虧損，惟仍能維持0.63元的第二次派息。集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄表示，集團今年燃油成本將超過200億元，按年大升40%，因而認為今年底與港府商討時，電費上調壓力無可避免。

隨國際能源上升，蘇少湄指新加坡過去一年半加電費45%，東京亦大升40%，倫敦更飆70%，集團香港業務即使已盡力控制成本，但燃料費負擔仍巨大。

售電量跌4% 料油價續高企

集團指，本港的燃料調整費較1月大升，平均淨電價升幅近8%，估計國際燃料價格急升的情況，會在下半年持續；同時受累天氣溫和、尤其5月較以往涼快，因此上半年售電量卻跌4.1%，至15,743百萬度，且所有客戶類別售電量均下降。

澳洲能源對沖合約 錄巨虧

中電上半年綜合收入增16.9%，至475.94億元；營運盈利不包括澳洲因素則減少25.4%至41.11億元；而集團澳洲業務從去年上半年的8.37億元盈利，倒退至今年上半年虧損86.83億元。對於澳洲能源對沖合約錄巨虧，中電首席執行官藍凌志指是受累澳洲的極端市況令燃料價格處異常高位，但指該合約期約在兩年內陸續到期，相信在新合約取代舊合約後，對業績的影響會減少。

元朗大停電事故 適時交報告

至於今年6月元朗電纜起火引發區內17.5萬用戶大停電的事故，藍凌志向受影響客戶致歉，指集團仍在調查，並會適時向政府提交報告，強調未來會避免同類事件發生。