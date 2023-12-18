年底統計｜互聯互通吸資額創7年低

環球股市大反彈的同時，中港股卻經歷艱辛一年，無論是內地投資者對港股，抑或外資對A股的熱情均明顯降溫。本報綜合市場數據統計，今年港股通吸資額已連挫3年，按年少近18%，3年累減逾半。至於北向吸資額亦連跌兩年，至瀕臨全年走資邊緣。整體互聯互通截至上周五，今年累計淨買額不足3,500億元，為2016年以來7年最少。不過中資券商仍指A股見底在望。

滬深股通瀕臨走資邊緣

至於滬股通及深股通的吸資收縮情況更明顯，今年滬深合共累計淨買額只有約273億元人民幣，較去年全年900.2億元人民幣勁縮近七成，較2021年的約4,322億元人民幣吸資額，更大挫近94%，並為2015年錄約185億元人民幣吸資後，最少資金流入的一年，而當年深股通仍未開車。倘在今年餘下的8個交易日，北向仍持續錄淨沽出，全年或有機掉頭走資。

事實上，今年初外資在復常憧憬下，一度大舉流入A股，惟今年中在經濟復甦不似預期下開始沽貨，滬深股通並已連續5個月錄得淨走資，累計有逾2千億元人民幣撤離。