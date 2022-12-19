年度回顧｜9企趕尾班車 新股連縮3年 明年料回暖

目前78隻新股中，首日掛牌錄升幅者只有26企或33%，首日潛水者有32隻或41%，更值得留意是，其餘20隻或26%則首日無升跌，反映市場今年對新股的興趣亦大減。

港股在2022年只餘下8個交易日，今年表現慘淡的新股市場在尾季稍見熱鬧，當中9企正擬趕在今年底前掛牌。回顧整個2022年暫時只有78企在主板掛牌，集資額逾千億元，按年縮七成；而即使計及未上市的9企，上市數目較去年97間仍少一成，並為自2020年以來連續3年市數目減少。不過市場認為，明年新股數目可重逾百隻。

七成新股潛水 超購王股價遜色

至於累積上市後變幅，更高近七成或55企仍潛水，惟整體損手幅度不大。倘單計67隻可供認購新股，若投資每企抽中1手，成本價約33.75萬元，至今只損手1.5萬元或4.5%。上市後累積的跌幅王為快狗打車(2246)，累挫79.4%，一手損手3,414元；累積升幅王為累飆2.6倍的潤歌互動(2422)，一手累賺6,680元。

值得留意的是，今年的超購王普遍表現遜色，超購150倍的數科集團(2350)，要穩中一手需入飛120手，惟股價首日即潛水27%，至今更累挫五成。同樣地，超購95.7倍的濠暻科技(2440)、超購50.2倍的步陽國際(2457)及超購41.1倍的玄武雲(2392)，更分別累瀉39.9%、32%及46.6%。至於今年的巨無霸、集資王中國中免(1880)，雖然公開發售只僅僅足額，但趁著內地放寬防疫措施的「東風」起飛，至今累升近四成。

明年料110企來港 集資2300億

對於來年的新股市道，市場普遍認為會回暖。德勤指今年7月起新股已見回暖，預計在通關及美國放慢加息的好消息下，明年會有約110企業來港，集資額2,300億元。不過畢馬威中國則相對保守，預料全年僅約90企來港，集資約1,800億元，惟預料明年下半年息口見頂，屆時或有更多大型企業來港。