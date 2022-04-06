年度檢閱｜近半股息逾3厘 藍籌息增9% 內銀電訊誘人

本│報│統│計

港股全年業績期完結，在66隻藍籌中，本報粗略統計62隻已公布全年業績的藍籌股派息情況，雖然在科技股業績倒退下，去年整體每股盈利按年跌1.5%，但每股整體派息(撇除特別息)卻有9.3%升幅，主要以石油、內銀、中資電訊及內房等躋身前列，當中工中建三大行更全線逾7厘息。分析指，揀收息股應以派息能見度及股價波動性入手，以免賺息蝕價，並相信內銀及電訊股是尋寶的好選擇。

以周一收市價計，62隻已公布全年業績藍籌中，有30隻或48%藍籌股息率高逾3厘(見表)，高逾5厘亦有14隻或23%。假設62隻藍籌每隻買一手，合共涉及約143.8萬元，去年可收息3.8萬元，較2020年度約3.33萬元，按年多14%，回報有2.6厘。

工中建股息率齊逾7厘

股息率最高的為中國石化(386)，去年全年股息派約57.22仙，放榜後連升6個交易日，累漲8.4%，但目前股息率仍達14.2厘，每手8,040元，可年收息約1,144元。緊接是派息率齊齊為31%的工中建三大行，以中國銀行(3988)股息率達8.6厘最高，若3股均買一手涉近1.4萬元，可年收息1,080元。另外，中國移動(941)及中國聯通(762)股息率分別7.4厘及6.7厘，派息率達58%及46%的高比例。至於高息藍籌內房有碧桂園(2007)、龍湖集團(960)及中國海外(688)等，息率介乎4.9厘至6厘。

