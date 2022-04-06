年度檢閱｜近半股息逾3厘 藍籌息增9% 內銀電訊誘人

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港股全年業績期完結，在66隻藍籌中，本報粗略統計62隻已公布全年業績的藍籌股派息情況，雖然在科技股業績倒退下，去年整體每股盈利按年跌1.5%，但每股整體派息(撇除特別息)卻有9.3%升幅，主要以石油、內銀、中資電訊及內房等躋身前列，當中工中建三大行更全線逾7厘息。分析指，揀收息股應以派息能見度及股價波動性入手，以免賺息蝕價，並相信內銀及電訊股是尋寶的好選擇。
以周一收市價計，62隻已公布全年業績藍籌中，有30隻或48%藍籌股息率高逾3厘(見表)，高逾5厘亦有14隻或23%。假設62隻藍籌每隻買一手，合共涉及約143.8萬元，去年可收息3.8萬元，較2020年度約3.33萬元，按年多14%，回報有2.6厘。
工中建股息率齊逾7厘
股息率最高的為中國石化(386)，去年全年股息派約57.22仙，放榜後連升6個交易日，累漲8.4%，但目前股息率仍達14.2厘，每手8,040元，可年收息約1,144元。緊接是派息率齊齊為31%的工中建三大行，以中國銀行(3988)股息率達8.6厘最高，若3股均買一手涉近1.4萬元，可年收息1,080元。另外，中國移動(941)及中國聯通(762)股息率分別7.4厘及6.7厘，派息率達58%及46%的高比例。至於高息藍籌內房有碧桂園(2007)、龍湖集團(960)及中國海外(688)等，息率介乎4.9厘至6厘。
公用股以電能最吸引
至於傳統收息為主的公用股，以電能實業(006)股息率5.5厘最高，派息率近98%；另外長江基建(1038)、中電控股(002)、中華煤氣(003)股息率分別為4.7厘、4.1厘及3.7厘。
倘以全年派息上升幅度計，則以零售股較佳，華潤啤酒(291)、李寧(2331)及農夫山泉(9633)派息增幅介乎1.2倍至1.3倍，但股息率仍全線不超過1.5厘。
蘇沛豐：滙控長建收息之選
招銀國際策略師蘇沛豐表示，目標為收息的話，不宜揀選周期板塊，除了已預告未來3年派息率均逾七成的中海油(883)外，石油及內房股雖然息率吸引，但分派能見度低之餘，股價波動性亦大，賺息蝕價機會高；相反在環球加息周期下，銀行股利好，尤其經濟放緩下仍保持派息的內銀股如中行及建設銀行(939)，另外滙豐控股(005)預料盈利持續復甦，相信派息亦可緊隨增加。蘇沛豐又指，另一個可留意板塊是派息穩定的電訊股，但提防在大市目前低位反彈之際，其股價可能會跑輸。至於公用股中，他個人認為派息往績佳、盈利不會大波動的，長建是首選。
北水回歸 港股料高開
整體大市方面，中港股清明節假後今復市，同時北水亦回歸。截至周一止港股美國預託證券(ADR)普遍造好，騰計控股(700)及阿里巴巴(9988)ADR較港高1.2%，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒生指數高開約98點，至22,600點。蘇沛豐認為，市場已消化烏俄局勢及中概股陰霾，港股在低估值及內地減息降準的憧憬下，本月有機會反覆走高。