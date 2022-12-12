年結搶錢｜憧憬賺息賺匯 人幣1周定存 15厘息誘客

銀行年結前瘋狂搶錢，人民幣亦渴市！近期人民幣回勇，由約兩年低位反彈，兌一美元升穿7算關，加上多間銀行敍造人民幣1年期定期存款年利率普通有逾2厘，最高更逾3厘，較3個月前利率不足1厘，已大幅提高。此外，銀行亦以高年利率吸納短期資金，其中建銀亞洲開立1星期人民幣定期存款最高達15厘，富邦銀行及南洋商業銀行最高13.88厘，恒生銀行(011)亦有13厘年息，投資者年底隨時賺息兼賺匯。 人民幣兌一美元在今年9月中跌破7算，及後於相關水平持續徘徊，至本月初再度轉強，重返7算以上水平，離岸價兌一美元上周報6.9712，本月暫累升1%，今年以來則瀉9.6%；在岸價上周報6.9578，本月累升1.7%，今年累瀉逾9.5%。



10萬人仔速賺288元 人民幣短期息方面，建銀亞洲「月月增息儲蓄戶口」人民幣1周定存息最高，年息達15厘，沒有相關戶口亦達11厘。以10萬元人民幣入場費計，1周可速賺約288元人民幣。另外，富邦提供的1星期年息亦相當「進取」，達13.88厘，1個月亦有4.88厘，截至今年底，需經該行兌換及同時開立有關指定年期定存，入場費10萬元或等值金額。此外，恒生人民幣定存年息亦高達13厘，適合Signature優卓理財/優越理財及優進理財客戶，而綜合戶口年利率有11厘，需在推廣期經該行兌換，存款額介乎1萬至200萬元或等值。

至於三間發鈔銀行渣打、中銀香港(2388)及滙豐1星期年息最高有11厘，其中渣打入場費10萬元或等值，中銀及滙豐只需1萬元人民幣。假設於渣打以10萬元人民幣開戶1周，將收取約211元人民幣利息。 12個月定存息升破3厘 然而，綜合多間銀行提供的人民幣1年定期存款年息普遍有逾2厘，其中富邦銀行最高達3.1厘，入場費100萬元等值，並需為新資金或兌換資金開立，即年收息3.1萬人民幣，該行3個月、6個月及9個月年息分別有2.7厘、2.9厘及3厘。交通銀行香港年息有2.6厘，最低存款額1萬元人民幣，適用以電子渠道及新客戶，假設存款10萬元，1年收取2,600元人民幣利息。此外，渣打及中銀香港1年期年息均有2.2厘，滙豐最高亦有2厘，3間銀行均以1萬元人民幣起跳。