年金扣稅有咩用？機制/計算/年期/好處/壞處大解構

近年坊間經常談論有關年金、年金扣稅等議題，其實年金是一項有助退休策劃的理財工具，以下將向《am730》讀者解構何為年金，以及有關年金的計算年期、好處及壞處等資訊。
年金扣稅｜甚麼是年金？
年金是一種特定時期（或終身），會定期並持續地派發現金的理財工具，可視作長期保險產品。不過，它與人壽保險不同。
人壽保險是因擔心因突然理由過身，希望透過人壽保險，以減輕家人或受益人的經濟負擔；而購買年金則是將資金累積，作為長期而穩定的現金收入，以應對長壽帶來的財務風險，在退休理財計劃中可起到重要作用。
年金扣稅｜香港的年金分類
一般而言，香港的年金分類分為三個種類，分別為能否扣稅、提取時期、入息時間3種，當中亦分為公共年金及延期年金。
年金扣稅｜年金能否扣稅？
合資格延期年金（QDAP）是符合保監局指引訂明條件的年金保單，相關產品的保費可作扣稅，每個課稅年度上限為6萬（上限與強積金可扣稅自願性供款一同計算）；而香港年金（公共年金）等即期年金，保費則不可作扣稅。
年金提取時期
年金種類亦分為即期年金（Immediate annuity）及延期年金（Deferred annuity）。前者為一筆過繳付保費後，隨即開始領取年金收入，適合在退休時領收一大筆退休金的人士參與，能在退休一刻便開始領取年金收入；後者則為在年輕時以一筆過或分期供款方式繳付保費，由金融機構在「累積期」內不斷投資，到指定年期或年齡後才開始領取年金收入，適合計劃在10至15年後退休的在職人士參與，為退休生活製造基本現金流。
年金入息時間
如以入息時間分類，可分為終身年金（Life annuity）及定期年金（Annuity certain）。前者為終身派發的年金，因不同機構對終身有不同定義，如是領收年金者身故之時，或以100歲作為最後領收年，適合大部分退休人士參與；後者即指於指定年期內派發年金，例如10年或20年，適合有特定年期計劃花錢的人士，如希望在退休首10年有更大現金流。
年金扣稅｜怎樣能用年金扣稅？
只要你本人為合資格延期年金保單的投保人，即可享有扣稅優惠，且可申報的保單數目不設上限。
合資格延期年金條件：
- 保費最少為18萬港元
- 供款期最少5年
- 年金領取期最短10年
- 年金領取年齡須為50歲或以上
年金扣稅｜扣稅上限及計算例子
要注意，可申請扣稅的年金保單數目並無限制，但合資格年金的每年最高扣除額上限為6萬港元，保單持有人可與配偶自由分配保單數目或支付的保費。
- 應課税入息實額 = 入息總額 - 扣除總額 - 免税額總額
- 入息淨額 = 入息總額 - 扣除總額
例子
- 例子1：A君每月入息15,000元，年金總保費是9,000元，原本應繳稅款780元，新應繳稅款600元，故扣稅額每年可節省稅款180元。
- 例子2：B君每月入息20,000元，年金總保費是12,000元，原本應繳稅款3,760元，新應繳稅款3,040元，故扣稅額每年可節省稅款720元。
- 例子3：C君每月入息60,000元，年金總保費是60,000元，原本應繳稅款78,900元，新應繳稅款68,700元，故扣稅額每年可節省稅款10,200元。
- 例子4：D君是已婚人士、育有一名子女、配偶沒有工作，他每月入息60,000元，年金總保費是60,000元，原本應繳稅款36,060元，新應繳稅款25,860元，故扣稅額每年可節省稅款10,200元。
年金扣稅｜購入也有壞處？
年金壞處1：鎖住資金
若開始年金計劃，便會將資金鎖於計劃中，如需要應急錢而提早贖回本金，則極有可能面對提早贖回的收費，引致虧損。
年金壞處2：通脹
通脹亦是退休生活的一大風險，而在退休生活的整整二三十年間，物價極有可能已經翻倍。假如年金計劃只能派發定額生活費，而沒有針對通脹因素作出調整，在後期的退休生活，則有機會需要節衣縮食。
年金壞處3：發行機構信貸風險
每間發行機構的信貸風險亦有不同，考慮到領取年金期往往長達十多年，如發行機構中途因財困，而未能履行派發承諾（不能履行回報），便有可能讓本金虧損。
年金扣稅｜年金計算機
香港年金有為市民製作香港年金計劃計算機，只要簡單輸入幾項數據，就能計算閣下能夠終生領受年金的數值。