年金扣稅有咩用？機制/計算/年期/好處/壞處大解構

近年坊間經常談論有關年金、年金扣稅等議題，其實年金是一項有助退休策劃的理財工具，以下將向《am730》讀者解構何為年金，以及有關年金的計算年期、好處及壞處等資訊。

年金扣稅｜甚麼是年金？

年金是一種特定時期（或終身），會定期並持續地派發現金的理財工具，可視作長期保險產品。不過，它與人壽保險不同。

人壽保險是因擔心因突然理由過身，希望透過人壽保險，以減輕家人或受益人的經濟負擔；而購買年金則是將資金累積，作為長期而穩定的現金收入，以應對長壽帶來的財務風險，在退休理財計劃中可起到重要作用。

年金扣稅｜香港的年金分類

一般而言，香港的年金分類分為三個種類，分別為能否扣稅、提取時期、入息時間3種，當中亦分為公共年金及延期年金。

年金扣稅｜年金能否扣稅？

合資格延期年金（QDAP）是符合保監局指引訂明條件的年金保單，相關產品的保費可作扣稅，每個課稅年度上限為6萬（上限與強積金可扣稅自願性供款一同計算）；而香港年金（公共年金）等即期年金，保費則不可作扣稅。

年金提取時期

年金種類亦分為即期年金（Immediate annuity）及延期年金（Deferred annuity）。前者為一筆過繳付保費後，隨即開始領取年金收入，適合在退休時領收一大筆退休金的人士參與，能在退休一刻便開始領取年金收入；後者則為在年輕時以一筆過或分期供款方式繳付保費，由金融機構在「累積期」內不斷投資，到指定年期或年齡後才開始領取年金收入，適合計劃在10至15年後退休的在職人士參與，為退休生活製造基本現金流。

年金入息時間

如以入息時間分類，可分為終身年金（Life annuity）及定期年金（Annuity certain）。前者為終身派發的年金，因不同機構對終身有不同定義，如是領收年金者身故之時，或以100歲作為最後領收年，適合大部分退休人士參與；後者即指於指定年期內派發年金，例如10年或20年，適合有特定年期計劃花錢的人士，如希望在退休首10年有更大現金流。