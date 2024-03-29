年金調查：九款熱門扣稅年金第8年起可回本　部分保證回報率達4.6%

近年不少人選擇購買年金扣稅，有機構就合資格延期年金保單作調查，發現大部分只需8年便可回本，有產品屆時錄得4.6%保證內部回報率（計及扣稅及折扣優惠）。不過，若投保人持有同一產品至期滿，計及扣稅及折扣優惠後則可較回本年多賺4.9倍。

保險比較平台10Life分析九款相對熱門的扣稅年金的表現，以假設45歲非吸煙男士投保，供款5年、每年供款6萬港元（折扣前）、選擇10年年金期，分別於50歲、55歲或65歲開始年金收入。分析的公司包括友邦、安盛、中銀人壽（普通客戶）、安達人壽、中國太平洋保險、恒生保險、永明金融、立橋人壽及萬通保險。

6間年金產品可於第8年回本

10Life指，計及折扣優惠，中銀人壽、立橋人壽、中國太平洋保險、恒生保險、萬通保險及安達人壽可於第8年回本；大部分產品的期滿保證回報率，高於回本年，當中，立橋人壽年金的期滿保證回報率可高達5.4%（年金期為50歲至59歲）。

10Life創辦人兼行政總裁倫沛然表示，扣稅年金可幫助投保人規劃退休生活，加上扣稅優惠，深受打工仔歡迎，他又指發現不少市民買扣稅年金但求慳稅，打算持有扣稅年金至回本期便斷單。雖然市場上有不少產品短至第8年便可回本，但更重要是，若持有產品至期滿，總回報更具吸引力。