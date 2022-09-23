幼苗短缺棕櫚油價格看漲 印尼今年棕櫚油出口料下降

外地傳媒報道，印尼棕櫚油協會（GAPKI）貿易和促進部門負責人法迪爾哈桑表示，在取消出口費用後，下半年印尼棕櫚油出口量將會激增，但不足以彌補上半年因出口限制導致出口量下滑，故以全年計，出口量仍將低於去年的3,370萬噸。
為遏抑高企的棕櫚油價格，緩解消費者壓力，印尼在2022年上半年對棕櫚油出口實施了限制，以確保國內供應。哈桑表示，出口減少將導致2022年底印尼棕櫚油庫存提高至約500萬噸，高於去年底的410萬噸。
近年來，棕櫚油的產量增長停滯不前，部分原因是新冠疫情期間勞動力短缺，不過隨着價格上漲，農民現在正在尋求補種或擴大種植園。亦由於疫情期間產量減少，用於製作幼苗的發芽供應亦減少，難以應付需求激增。有行業官員表示，幼苗短缺可能會減緩種植速度，限制產量增長並保持棕櫚油價格上漲。棕櫚油常用於烹飪、烘焙和化妝品的最便宜的食用油。亞洲生產世界上 90% 以上棕櫚油。行業官員表示，佔全球棕櫚油產量 80% 以上的印尼和馬來西亞棕櫚園，正致力於替換收割繁瑣且產量較低的老棕櫚樹，而印度和泰國則在努力擴大種植面積。
不過由於幼苗短缺，而製作幼苗需要一年多的時間，因此苗圃難以在一夜之間提高產量以滿足強勁的需求。有業界更指出，新植物在收穫前需要4年的時間才能生長，這意味著產量將在一段時間內大致保持，價格仍將居高不下。
製作幼苗需要一年多 短期需求難滿足
根據美國農業部彙編的數據，2018 年至 2022 年間，全球棕櫚油年產量增長率從前四年的 4.8% 放緩至 0.5%。棕櫚油價格亦因而上升，今年創下每噸 7,268 馬來西亞林吉令（約1,606 美元）的歷史新高，儘管最近大幅下調，但仍高於 2010-2020 年的平均水平。
行業官員估計，馬來西亞有能力每年生產多達 8,000 萬根發芽苗，印尼有能力生產 2 億根芽苗。不過GAPKI 研究和生產力改進主管 Hasril Hasan Siregar 表示，印尼目前只能生產該數量的一半，即每年 1.1 億根，大部份用以滿足國內需求。
根據 MPOB 彙編的數據，在 2022 年 1 月至 8 月期間，對馬來西亞發芽種子的需求按年飆升30%至接近 3,800 萬粒種子。對於印尼的豆芽，同期需求增長近 24%。