幼苗短缺棕櫚油價格看漲 印尼今年棕櫚油出口料下降

外地傳媒報道，印尼棕櫚油協會（GAPKI）貿易和促進部門負責人法迪爾哈桑表示，在取消出口費用後，下半年印尼棕櫚油出口量將會激增，但不足以彌補上半年因出口限制導致出口量下滑，故以全年計，出口量仍將低於去年的3,370萬噸。

為遏抑高企的棕櫚油價格，緩解消費者壓力，印尼在2022年上半年對棕櫚油出口實施了限制，以確保國內供應。哈桑表示，出口減少將導致2022年底印尼棕櫚油庫存提高至約500萬噸，高於去年底的410萬噸。

近年來，棕櫚油的產量增長停滯不前，部分原因是新冠疫情期間勞動力短缺，不過隨着價格上漲，農民現在正在尋求補種或擴大種植園。亦由於疫情期間產量減少，用於製作幼苗的發芽供應亦減少，難以應付需求激增。有行業官員表示，幼苗短缺可能會減緩種植速度，限制產量增長並保持棕櫚油價格上漲。棕櫚油常用於烹飪、烘焙和化妝品的最便宜的食用油。亞洲生產世界上 90% 以上棕櫚油。行業官員表示，佔全球棕櫚油產量 80% 以上的印尼和馬來西亞棕櫚園，正致力於替換收割繁瑣且產量較低的老棕櫚樹，而印度和泰國則在努力擴大種植面積。