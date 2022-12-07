庫克：希望蘋果產品未來使用的晶片都由美國廠房提供

台積電（TSMC）亞利桑那州廠房晶片新廠舉行設備到廠典禮，美國總統拜登及包括蘋果公司（Apple Inc.）行政總裁庫克（Tim Cook）多家科技巨頭均有份出席。

庫克出席典禮時親自證實，蘋果將會擴大與台積電的合作，未來將會有美製造晶片，希望藉此降低對亞洲製造的依賴。台積電目前已為蘋果生產晶片，希望蘋果產品未來使用的晶片都由美國廠房提供。

庫克強調，未來蘋果會使用許多亞利桑那廠製造的晶片，對於能夠使用印上「美國製造」標籤的晶片感動不已。「眾所皆知，我們（蘋果）和台積電一起製造協助驅動我們全球產品的晶片。台積電在美國立足更深，希望接下來幾年能夠擴大合作。」

台積電亞利桑那廠現階段僅會替蘋果生產少量晶片，蘋果是該廠的首批客戶之一。庫克說：「今天只是個開端，蘋果把台積電的專業知識與美國工人強大的創造力結合在一起，投資一個更強大、更光明的未來，我們在亞利桑那沙漠播下種子，蘋果很自豪能夠協助培育其成長。」

蘋果是首批客戶 現階段供應少量晶片

台積電的廠房在美國舉行設備到廠儀式。台積電宣布在亞利桑那州廠房開始興建第二期工程，預計2026年開始生產3納米製程，目前興建的第一期工程，預計2024年量產4納米，兩期工程總投資金額約400億美元，為美國史上其中一項規模最大的海外投資。

兩期工程完工後，年產超過60萬片晶圓，終端產品市場價值預估超過400億美元。台積電表示，除了1萬多名協助興建廠房的人員，亞利桑那州晶圓廠兩期工程預計將額外創造1萬個高薪工作機會，其中4,500個直接受僱於公司。

台積電董事長劉德音說，亞利桑那州晶圓廠完工後，將成為美國最環保的半導體製造廠，應用最先進的半導體製程技術生產，實現未來幾年的下一代高效能及低功耗運算產品。