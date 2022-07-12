康健國際斥資4.76億元向曾華倩兄等醫生收購綜合醫療業務

康健國際（3886）公布，斥4.76億元向藝人曾華倩胞兄、港大李嘉誠醫學院榮譽教授曾華德有份創辦的中卓醫務收購旗下的綜合私家醫療集團Central Medical全部已發行股本，當中3.56億元將透過向賣方公司發行可換股債（CB）方式支付，若悉數轉換為公司股份，將佔公司擴大後已發行股本約5.86%，餘額1.2億元則以現金支付。

根據康健的公告，因收購Central Medical而發行的CB將分三批發行，首兩批本金額為1.2億元，第三批則為1.16億元，到期日分別為發行日期起計12個月、24個月及36個月，並附帶換股權，可換股價為每股0.76元，較康健前收市價0.495元，溢價53.54%。若悉數轉換，公司將最多發行4.68億股，或相當於公司已發行股本的6.22%及擴大後已發行股本5.86%。

據公告所披露，Central Medical於2014年1月透過成立其醫療管理服務業務開展其業務營運，於2017年成立一站式醫療業務平台。集團提供14種醫療專科的醫療及臨床服務，包括呼吸系統科、心臟科、腦神經科、老年科及精神科，目前共經營3間醫務中心、2間影像及診斷中心以及1間實驗室。康健相信，收購事項有助增加市場份額，擴大醫療團隊及鞏固在香港私營醫療服務領域的地位。