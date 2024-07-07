康橋悅生活2億人幣存款 曾遭內地銀行未經授權提走

內地物管股康橋悅生活集團(2205)公布，公司在準備截至6月底止6個月的中期業績期間，發現全資附屬公司康橋悅生活服務集團於內地一家銀行開立的銀行帳戶內，有2億元人民幣存款在上月11日被提取，惟該存款於上月30日被退回附屬公司於相同銀行的銀行帳戶。
上月11日提取 月底退回帳戶
康橋悅生活指，在發現該存款被臨時提取後，立即聯絡銀行要求澄清。銀行告知提取存款乃因董事會主席宋革委控制的公司曾向銀行申請一項貸款，並聲稱該附屬公司為此目的簽署了差額補足承諾函，該聲稱承諾函於2021年由執行董事戴衛簽署。在簽署該聲稱承諾函之前，負責該貸款的融資人員向戴衛表示，由宋革委控制的公司擬向該銀行取得該貸款並已提供了足夠價值的抵押擔保，簽署該聲稱承諾函僅為了滿足銀行的內部審查程序。
戴衛從未獲提供已簽署的該聲稱承諾函的副本，公司檔案裡也沒有該聲稱承諾函的記錄存在。在過去3年，銀行向公司提供的所有審計確認函中均沒有發現該聲稱承諾函的存在。據公司所深知，截至本公告日期不存在尚未披露的其他潛在擔保。
集團又指，儘管該存款已被退回附屬公司的銀行帳戶，且對公司的日常運營沒有重大財務影響，公司對該聲稱承諾函的不穩定性和該銀行行為的合法性表示嚴重關切，並已諮詢法律顧問，他們確認該銀行從該附屬公司的銀行帳戶提取該存款的行為不符合相關法規。因此，公司正考慮向當地相關監管機構進行備案的可行性，亦考慮在必要及適當時將此事件上報中國上級監管機構，以確保徹底調查和採取適當行動來保護公司利益。公司指，保留對該銀行採取進一步法律行動並提出任何索賠的權利。
涉主席貸款 宋革委承諾賠償損失
康橋悅生活又指，已與宋革委就此事件進行磋商，並達成初步共識，宋革委承諾將會為公司因此可能造成的任何損失，按相關法律及法規作出賠償。宋革委目前持有康橋悅生活71.25%股權。