康橋悅生活2億人幣存款 曾遭內地銀行未經授權提走

內地物管股康橋悅生活集團(2205)公布，公司在準備截至6月底止6個月的中期業績期間，發現全資附屬公司康橋悅生活服務集團於內地一家銀行開立的銀行帳戶內，有2億元人民幣存款在上月11日被提取，惟該存款於上月30日被退回附屬公司於相同銀行的銀行帳戶。

上月 11 日提取 月底退回帳戶

康橋悅生活指，在發現該存款被臨時提取後，立即聯絡銀行要求澄清。銀行告知提取存款乃因董事會主席宋革委控制的公司曾向銀行申請一項貸款，並聲稱該附屬公司為此目的簽署了差額補足承諾函，該聲稱承諾函於2021年由執行董事戴衛簽署。在簽署該聲稱承諾函之前，負責該貸款的融資人員向戴衛表示，由宋革委控制的公司擬向該銀行取得該貸款並已提供了足夠價值的抵押擔保，簽署該聲稱承諾函僅為了滿足銀行的內部審查程序。