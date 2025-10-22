廣和通(638)H股今日(22日)正式掛牌交易，開盤價與招股價同為21.5元，早段成交金額達1.7億元。然而，股價隨後走低，截至發稿時已跌至20.22元，較招股價下跌1.3元，跌幅約6%，若以每手200股計算，不連手續費，每手預料帳蝕260元，成為了港交所實施新上市規則B方案後，首隻在首日交易破發的新股。

根據招股方案，廣和通H股採用機制B上市，並未設置回撥機制，其中香港公開發售部分佔總發行量的10%。本次公開發售共收到超過19萬份申請，其中3萬份獲得受理，超額認購達550倍。投資者申購一手的中籤率僅0.3%，需認購350手才能穩獲1至2手分配。此外，有179名投資者以「頂頭錘」方式斥資1.5億元認購，最終獲分配43至44手。國際發售部分則獲得8.2倍超額認購。