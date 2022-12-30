廣汽力爭2030年產銷增近倍 廣汽埃安最快明年底分拆 如祺出行IPO推進中

廣汽集團（2388）公布，2022年度全年預計實現汽車產銷分別245.9萬部和240.4萬部，按年分別增長約15%及12.1%；預計實現匯總營業收入5,144.5億人民幣，按年增長約19.7%；預計實現利稅總額651.9億人民幣，按年增長約13.2%。

廣汽又宣布面向2030年的「萬億廣汽」發展藍圖，其中目標力爭2030年實現產銷超475萬部、營收1萬億、利税1千億，且通過發力5大增量、夯實7大板塊、落實8大行動，努力實現這一藍圖。據廣汽的最新數據，其2030年產銷及營收目標，較2022年的水平要增近1倍。廣汽今日造好，最多曾升3%，最新報5.27元，升幅1.3%，成交輕微增加至5,230萬元。

廣汽埃安總經理古惠南在廣州國際車展上表示，預計埃安今年銷量突破27萬輛，按年增長超過120%。他表示，埃安每年將推出最少兩款的全新車型，同時加速啟動國際化的戰略，目標到2030年產銷突破150萬輛。而在資本化方面，他預計埃安在2023年年底或2024年初IPO上市。埃安據報在10月A輪融資完成後，估值已達到1032.39億人民幣，創國內未上市新能源車企的最高估值。

廣汽集團董事長曾慶洪今年較早前回應「分拆上市」事宜時已表明，廣汽整體改革方向是「更加市場化、更加科技和更加開放。」在資本市場，除了廣汽埃安之外，接下來，如祺出行和巨灣技研在各個領域的創新正在提速。

廣汽透露，旗下品牌如祺出行用戶已突破1,600萬，目前正加快推動Robotaxi商業化落地，並按計劃推進IPO相關準備工作。