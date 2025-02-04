廣汽董事長曾慶洪退休 55歲馮興亞接任

廣汽集團(2238)公布，收到公司董事長曾慶洪辭職函，由於曾慶洪已屆退休年齡，故申請辭任董事長、董事、董事會戰略委員會主任委員及委員職務。辭任上述職務後，曾慶洪將不在集團任職。曾慶洪確認其與董事會概無出現任何意見分歧，亦無任何其他有關其退任的事宜需要公布。

本月3日起生效

董事會謹此宣布，經公司第六屆董事會第80次會議審議通過，執行董事馮興亞獲選舉為董事會新任董事長，自本月3日生效。馮興亞亦獲選舉為新任董事會戰略委員會主任委員。