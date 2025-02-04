廣汽董事長曾慶洪退休 55歲馮興亞接任

廣汽集團(2238)公布，收到公司董事長曾慶洪辭職函，由於曾慶洪已屆退休年齡，故申請辭任董事長、董事、董事會戰略委員會主任委員及委員職務。辭任上述職務後，曾慶洪將不在集團任職。曾慶洪確認其與董事會概無出現任何意見分歧，亦無任何其他有關其退任的事宜需要公布。
本月3日起生效
董事會謹此宣布，經公司第六屆董事會第80次會議審議通過，執行董事馮興亞獲選舉為董事會新任董事長，自本月3日生效。馮興亞亦獲選舉為新任董事會戰略委員會主任委員。
55歲的馮興亞為工商管理碩士，現任黨委書記、董事長、總經理，兼任廣汽傳祺汽車有限公司董事長、廣汽埃安新能源汽車股份有限公司董事長、廣汽國際汽車銷售服務有限公司董事長。馮興亞自2004年12月起在集團任職，歷任廣汽豐田汽車銷售部副部長、副總經理、執行副總經理、董事，2008年7月起任公司副總經理、2015年3月起任董事、2016年11月起任總經理，及2017年8月起任廣州汽車工業集團有限公司的董事。馮興亞為第十四屆全國人大代表及第十六屆廣州市人大代表。
持逾60廣汽A股
馮興亞實益持有廣汽60.3933萬股A股及40萬股A股股票期權，沒有及將不會在公司領取董事袍金，且不會因暫時兼任公司總經理的職務而領取報酬。
廣汽今日收報3.09元，升0.09元或3%。