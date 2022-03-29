延發業績 內房重災 周五恐爆停牌潮

按上市規定，上市公司需在財年結束後3個月內公布經審計業績，去年4月1日因延發業績而停牌股份，多逾50間。受疫情影響，當局放寬停牌要求，倘企業在4月30日前公布經審計業績仍可避過停牌，不過有多間內房股連未經審計業績亦無法公布，仍難避過一劫。

新冠肺炎變種病毒影響下，內地多處先後封區封城，影響上市公司審計進程。本月宣布要延遲公布經審計業績的企業已超過80家，當中最少逾10企甚至未能公布未經審計業績，以同時受困債務問題的內房股佔多，不排除本周五、即4月1日會重演去年情況，出現多股集體停牌。

融創：本月無法公布財務報表

最新有早前已發盈利預警的融創中國(1918)，昨表示由於尚未完成部分財務報表編製工作的預期工作量及所需時間，加上近期因國際評級機構下調其評級引起有關境外貸款的問題，現正積極與相關債權人溝通解決方案，以及境內公開債展期事項等對財務報表影響的不確定性，預期無法於本月底前完成去年度財務報表編製，即無法刊發未經審核年度業績。集團同時宣布，會於本周五早上9時起停牌。

目前最少有8間內房股公布延遲公布經審計業績，當中除融創外，中國奧園(3883)、佳兆業(1638)及中國恒大集團(3333)亦已表明無法在本月內公布未經審計業績，前兩者已已表明會在周五停牌，後者已在本月中起停牌。

港股升280點 奧園瀉近15%

多間延發業績的內房股昨捱沽，同時要更換核數師的奧園，昨大瀉14.8%，會延發經審計業績的富力地產(2777)及寶龍地產(1238)，分別瀉跌7.6%及5.3%；另外合景泰富(1813)亦挫約半成。

大市方面，港股回吐兩日後向上升，恒生指數收市仍升280點或1.3%，報21,684點；恒生科技指數報4,494點，走高114點或2.6%。主板成交額1,343億元。美團(3690)放榜後雖然遭大行降目標價，但股價仍衝高11.6%，為表現最好藍籌；至於騰訊控股(700)則升2.8%；阿里巴巴(9988)揚3.4%。北水則走資，滬深港股通合共流走8.87億元，當中上海流出15.94億元，深圳流入7.07億元。