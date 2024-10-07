建行亞洲攻銀髮理財 夥中國太平提供退休產品

建行亞洲和中國太平今日簽訂佔了戰略合作和銀保代理協議。陳麗明指，雙方合作不單是養老產品和服務的合作，是全方位的合作，包括現金管理、收單服務、甚至信用卡等都希望日後有合作。中國太平將會在今年底前，為建行亞洲提供2個產品，一個是儲蓄產品，另外一個是壽險產品，至於可以入住內地養老小區的產品，預計在明年初推出。現時，太平人壽在全國有36個養老社區，當中除養老外，亦會提供基本醫療服務。

看準香港人口老化帶來的商機，建行亞洲和中國太平合作，引入中國太平內地模式，讓指定保單持有人可以入住內地的養老小區；建行亞洲副行長陳麗明指，該行今年首8個月標準保費增長29%，當中承傳保升幅達到2倍，證明相關理財和服務具有潛力。

談及該行的高淨值人群服務，陳麗明表示，該行今年首8個月新增客戶數按年升85%，當中100萬港元以上的高淨值客戶按年更升143%。她認為，該行加快數碼理財，令開戶更容易也是原因，按新客戶中，約6成是透過手機開戶；而本地人和內地人比例大致相若。

「跨境理財通2.0」在3月推出後，陳麗明指，建行(亞洲)的市場佔有率達高雙位，客戶初期是投資定存，最近已開始有客戶將資產配置到基金及債券。

至於最近中港股市暢旺，她表示，來建行亞洲開戶的人數有上升趨勢，他們的投資除了定存外、亦見到投資股票及低風險基金。