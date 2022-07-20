建行向國際米蘭班主張康陽追債2.55億美元勝訴

蘇寧電器集團前董事長張近東之子、意甲球隊國際米蘭的主席張康陽，去年被中國建設銀行（939）以債權人身分入稟高院，追討2.55億美元的債務損失。原訟庭法官指出，張康陽提出員工偽造其簽名的指控「含糊不清」，而張傳召筆跡專家的證據亦適得其反，反而顯示涉案文件上大部分簽名均由本人簽署，因此裁定建行勝訴。

判詞指出，張康陽旗下全資擁有私人公司Great Matrix，於2020年與債權人達成1.65億美元融資協議，並發行一筆2021年到期的8,500萬美元的抵押票據。原告稱貸款主要依賴由張康陽簽署的債權人協議，要求張還款。

張康陽曾申請擱置訴訟，認為兩名至關重要的證人均身處內地，加上蘇寧的實體業務主要在內地，提出訴訟應該於內地進行。不過，法官表示，該項融資是與香港的銀行商議，亦涉及內地以外的貸款人，認為「並無強而有力的理據」表明內地法院適合審理本案，因此駁回張的申請。

至於張康陽對偽造簽名的抗辯，法官認為，張曾於蘇寧集團擔任高層，亦曾任職於大型投行摩根士丹利、並出任國際米蘭主席，形容他為「一個老練的人」，指他聲稱對該項融資一無所知，試圖撇清關係，但沒迹象表明員工有任何利益的情況下犯下如此嚴重罪行，指有關指控並不可信。

原告為中國建設銀行（亞洲）股份有限公司，被告原本分別為蘇寧電器集團有限公司、張近東及張康陽，但現時原告只繼續對張康陽提出訴訟。