建行華僑永亨定存高見5厘 最新livi bank 6個月息4.6厘

銀行定期存款息率繼續趨升，最新虛擬銀行livi bank宣布今天起上調3至6個月存期的年利率，新舊客戶敘造定存金額20萬元以上，3個月、4個月及6個月定存順序為4.0厘、4.4厘及4.6厘。

華僑永亨最高5厘的優惠原於上周到期，不過該行決定將延長至另行公布。華僑永亨這項優惠只適用於「華僑永亨宏富理財」現有客戶或現有客戶升級至「華僑永亨宏富理財」，起存額20萬元；全新成為「華僑永亨宏富理財」客戶則要100萬元。根據優惠，12個、6個月及3個月定存可享年利率5厘、4.5厘及4厘，是目前少數年利率達5厘的銀行，惟名額有限，先到先得。

建行亞洲12月定存見5厘

建行亞洲指定客戶亦可享12個月定存5厘利率的優惠。全新「貴賓晉裕」、「貴賓理財」客戶並以港元新資金開立，12個月個可享5厘，3個月也加至4.8厘。