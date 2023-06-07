建銀推介10焦點股 料下半年最牛21500點

港股連彈兩日後乏方向，恒生指數昨反覆跌9點，至19,099點；國企指數報6,479點，升15點或0.2%；恒生科技指數報3,834點，失6點或0.2%，主板成交額1,025億元。

建銀國際以「歸去來兮」為題發表下半年展望報告，港股下半年面臨的主要風險，集中在第四季，當包括持續高息下或再有銀行股爆風險、銀行收水下美國衰退恐加劇、選舉窗口臨近令地緣風險升溫。該行再綜合考慮內外環境，預計港股下半年大致先升後跌、區間震盪，恒指波動區間介乎18,000點至21,500點；國指介乎6,000點至7,400點；科指介乎3,600點至4,600點，並建議持有攻守兼備的中資股，包括電訊、能源及基建，另指科技龍頭業績能見度高，有修復彈性；至於利率見頂下，可逢低收集內房及黃金股。

該行推介的下半年十大焦點股包括騰訊控股(700)、阿里巴巴(9988)、中國電信(728)、康方生物(9926)、敏實集團(425)、安踏體育(2020)、中國太保(2601)、昆侖能源(135)、中國石油(857)及紫金礦業(2899)。