建鵬控股遭假供應商騙款430萬　稱已向美國FBI及港澳警方報案

建鵬表示，今年8月向一間供應商提出進行收購建築機械的程序，收購事項的條款由建鵬與供應商，以口頭及電郵通訊方式確認，直至9月前後，一名冒充供應商的人士（假供應商）透過供應商其中一個電郵地址聯絡建鵬，並就機械收購事項進行討論。

建鵬：員工未察覺假供應商設下的騙局

公告指，雙方討論過程中，假供應商建議不再使用建鵬先前獲提供的付款方式，要建鵬應以另一種付款方式清償應付款項。由於假供應商使用的電郵地址與供應商曾經使用的電郵地址相符，而假供應商似乎十分熟悉建鵬與供應商先前就機械收購事項進行的磋商的詳情，因此，建鵬的員工並無察覺假供應商設下的騙局。

其後建鵬一方將兩筆合計51.7萬歐羅（約430萬港元）的付款滙入假供應商提供的指定銀行賬戶。但於今年10月初，建鵬向供應商查詢付款收據時獲供應商告知，其並無自建鵬收到任何付款。建鵬於初步調查後與供應商進行討論，並由此得知，假供應商所用的電郵地址似乎是一個被盜用的電郵地址，且就供應商而言，聲稱透過該電郵地址發出的電郵均未經授權。