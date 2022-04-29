廿年新低 央行出手憧憬恐落空 日圓穿6算 或技術反彈

空│倉│極│高

日圓低處未算低！日本央行昨議息後維持利率並會每日無限購債，及後行長黑田東彥更表示日圓疲軟對日本經濟整體而言有利，意味當局出手壓抑貶值的憧憬或已落空，並進一步將日圓匯價拖入深淵。每百日圓兌港元昨曾低見5.9898，跌穿6算；日圓兌一美元曾低見131.02，跌穿130的重大心理關口，單計本月已挫逾7.5%，今年累挫逾13%，再創2002年4月後20年新低，並挑戰當年135的低水平。不過大行瑞信指，目前日圓空倉已處極端的高水平，預料未來3至12個月會有反彈。

截至本港時間昨晚9時，每百日圓兌港元報5.9966，跌1.9%；日圓兌一美元報130.88，瀉1.9%。

日本央行昨表示，會維持貨幣政策不變，短期利率目標為負0.1厘不變，並在每個工作日以固定利率0.25厘，無限量購買10年期日本國債，操作符合市場預期；至於今年核心通脹預測中值，由1.1%，升至1.9%。

黑田東彥：弱日圓對經濟整體有利

黑田東彥昨表示，即使外匯市場的過度活躍可能產生負面影響，但仍然認為日圓疲軟對日本經濟整體而言有利。他又稱會毫不猶豫地進一步放鬆貨幣政策，主要因為通脹漸進式上升，2%的通脹目標需要更多時間實現，而固定利率購債操作則可避免市場不必要的投機行為。值得留意是，黑田東彥相關言論在日圓跌穿130心理關口後發表；另外日本上月核心通脹0.8%，連升7個月。

瑞信指合理值98 中線看124

瑞信指，日本通脹較美國低，且擁有大量外匯資產，目前日本企業、銀行及機構共持海外資產總值11萬億美元，貶值會令海外資產收益增加，但會推升能源及進口食品價格。該行認為，美元兌日圓的合理值在98，預測未來3個月及12個月則見124，看好汽車、汽車零部件、醫療保健及科技零部件等行業，受惠日圓貶值。

據指自2000年後，美元兌日圓一個月內升值逾5%只出現了15次，而自2012年後每當日圓月內貶值半成，日本股市在未來半年都錄得升幅。

強美元拖低人幣 見1年半低

在強美元的影響下，多國匯率均見走低。人民幣在岸及離岸價齊向下，在岸價昨曾低見6.6177，離岸價曾低見6.6582，兩者均創2020年11月後近1年半低。

中銀證券全球首席經濟學家管濤昨撰文表示，短期內地資金外流的規模，超過貿易順差，外匯供不應求缺口擴大，人民幣仍會受壓。他指以經驗論，匯率僵化與金融開放是危險的政策組合，指僅靠穩住匯率難阻留住外資，反而令市場有高位套現離場的機會。