弘陽地產：母企接清盤呈請 涉22億優先債項

弘陽地產(1996)公布，今日獲控股股東弘陽集團告知，SericaAgency Limited向香港高等法院提呈針對弘陽集團有的清盤呈請，日期為今年1月19日，理據為弘陽集團無法向呈請人償還約2.89億美元(約22.5億港元)，即弘昇有限公司所發行於2022年到期的2.75億美元9.875厘有擔保優先票據的連利息付款金額，弘昇有限公司為弘陽集團直接全資附屬公司，弘陽集團為優先票據的擔保人。

對債權人單方面行動表示遺憾

集團指，經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，弘陽集團一直與其債權人進行討論，以就其境外債務達成切實全面的解決方案。弘陽集團對於其與若干債權人未能就有關全面解決方案的商業條款達成共識而導致呈請人單方面行動表示遺憾，惟對債權人的不忿表示理解。弘陽集團仍然認為，雙方一致同意的重組乃為所有持份者保存價值的最佳方法，因此符合所有持份者的最佳利益，並仍致力於繼續與債權人溝通，以探索縮小商業差距的方法，並在切實可行的情況下儘快達成友好和解。與此同時，弘陽集團正就有關對呈請的適當回應尋求法律意見。