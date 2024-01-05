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財經
2024-01-05 04:29:49
日報

弱勢延續｜開局3連跌 8年首次 倘救市乏力 港股恐困窄道

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恒生指數 恒指 港股

港股連跌3日，但港股通昨淨買入21.5億元，連續4日吸資。(中新社)

港股新一年未見起色，恒生指數昨反覆下仍報跌少於1點，至16,645點，2024年開局連跌3個交易日，為2016年新年連跌4日後最差開局。渣打指中港股前景取決於政策力度，在缺乏大規模刺激措施，加上地緣政治變數及投資者態度審慎等，預期恒指於16,000點至17,500點波動，意味受困現水平的1,500點波幅，潛在升幅僅半成。

渣打 陳正犖 鄭子豐

鄭子豐(右)指今年投資市場仍分化，左為陳正犖。

渣打料16000至17500點波動

渣打北亞區首席投資總監鄭子豐表示，預期恒指於16,000點至17,500點波動，如政策出現驚喜或使大市重回正軌，指數將回升至18,000至20,000點。鄭子豐又指，今年投資市場仍分化及分散，多元化部署跨資產類別和地域是策略關鍵，地緣局勢緊張、通脹威脅仍在，但壓力緩和。他指，環球股市和債券間或呈正向關係，預期今年政策利率或下降，環球經濟將放緩，債券收益率可能下跌，這對優質債券及以美國和日本為首的環球股市帶來正面訊號。

渣打高級投資策略師陳正犖則估計，美元走弱下，歐元、澳元及日圓或反彈，歐元兌美元升至1.12水平；澳元兌美元料見0.7元。另外，他預期中國人民銀行今年仍有可能減息及降準，中美息差收窄將對人民幣構成支持，預測未來12個月人民幣兌一美元或試7算。

恒指3日失402點 港股通吸資4日

大市方面，恒指3日累失402點；國企股指數昨則升20點或0.4%，報5,649點；恒生科技指數則報3,654點，增8點或0.2%。主板成交額持續低迷至704億元。港股通昨淨買入21.5億元，連續4日吸資，累計有約147億元流入。不過港股開局連跌與全年表現未必掛鈎，2016年以4連跌開局，全年埋單則升0.4%；相2018年開局連升多日，最終全年插水13.6%。

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騰訊再失300關 大摩料大機會反彈

重磅股騰訊控股(700)昨再失300元大關，報298.8元，跌1.8元或0.6%。摩根士丹利指，市場早前對內地諮詢《網絡遊戲管理辦法》反應過度，拖低騰訊股價，並指在打壓力度或不如預期，以及旗下遊戲表現強勁下，料未來60日有70%至80%機會股價上升，予「增持」評級，目標價430元。

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