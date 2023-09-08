弱勢未變｜人幣見16年低 恐破底試7.6 內地出口連挫4月

海關總署公布，以美元計價，8月出口按年跌8.8%，跌幅較7月收窄5.7個百分點，按月轉升1.2%，進口按年減幅收窄5.1個百分點，至7.3%，按月漲7.6%，齊勝預期，貿易順差683億美元，較前月806億美元收窄。以人民幣計價，上月出口按年減3.2%，按月升1.2%，進口按年及按月分別少1.6%及揚7.6%，7月出口及進口按年分別瀉9.2%及6.9%。

美日限制 不利高端技術產品進出口

大新銀行(2356)經濟研究及投資策略部指，上月外貿表現弱勢有所紓緩，整體出口按美元計按年少8.8%，市場預期減9%，連續4個月倒退，按月跌幅顯著收窄。外圍製造業活動持續收縮、出口新訂單減少下，內地整體出口或續受壓一段時間。美日韓等國繼續對華實施科技限制，料未來不利高端技術產品進出口。內地出口和投資均表現疲弱，消費亦降溫，經濟增長復甦動力偏弱，進口弱勢短期難以扭轉。近期加強對房地產及內需消費的支持政策，加上製造業活動略見改善，或可逐步穩定原材料進口表現。

人民幣中間價昨報7.1986，連續54日較市場預測均值高。在岸價兌一美元昨失守7.32，見2007年12月底以來最低，至晚上9時報7.3299，減0.2%，離岸價更失守7.34，低見7.3456，挫0.34%，為去年11月底以來最弱。

分析指，內地加大支持措施，以減緩人民幣跌勢，但內地經濟數據疲弱及中美貨幣政策分歧，開始懷疑國有銀行拋售美元是否續奏效。Jefferies分析師Brad Bechtel指，中間價定價續高於預期，但美元兌人民幣企穩7.3以上，說明人民幣貶值壓力仍在加大，認為中國人民銀行將盡量不讓人幣大幅貶值，因會破壞人民幣穩定理念。

華僑銀行指，不排除當局短期將推出更多支持人民幣措施，包括收緊離岸人民幣的流動性和提升遠期售匯業務外匯風險準備金率，但認為需待內地基本面明顯出現好轉，才能改變人民幣走勢。法興首席亞洲宏觀策略分析師Kiyong Seong早前將人民幣兌一美元今年底預測由7.4降至7.6；美國銀行更料第三季恐下試7.4，甚至邁向7.7。