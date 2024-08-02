張家朗獎金900萬可以點保值？定期/債券/買樓好處一覽｜巴黎奧運

男子花劍選手張家朗，日前於巴黎奧運上的花劍項目決賽，勇挫意大利劍手Filippo Macchi，衛冕成功再奪金牌，共獲得賽馬會獎金600萬元及其中學母校林大輝中學，頒發300萬元，合共獲得900萬元。擁有900萬絕不是小數目，以下《am730》就定期、債券、置業分析各項好處。
張家朗900萬獎金｜港元定期存款最方便
若將900萬港元的獎金，於本港銀行叙造定期可算是最方便。只要到香港任何一間分行、或以網上銀行、手機銀行，即可開立定期存款戶口。
如以滙豐香港網頁顯示的資料指，新資金定期3個月，可享3.6厘，意味900萬的獎金在定期完結後，可獲81,000港元的利息；如以大新銀行VIP客戶的3個月港元定存息率4厘計算，完結可獲90,000港元利息。
張家朗900萬獎金｜美元定期存款息率更高
不想使用港元作定存，亦可將金錢兌換成美元保值，定期存款息率更高。以截至8月2日下午3時許的匯率計算，900萬港元可兌換成115.22萬美元。
若以星展香港網頁顯示的資料指，開立美元定期12個月，可享4.2厘，意味該筆獎金在定期完結後，可獲48,392.4美元的利息，即約37.8萬港元。
張家朗900萬獎金｜美債鎖息時間較長
如希望鎖息時間較長叙造，或可參慮購入美國債券。以截至8月2日下午3時許的匯率計算，900萬港元可兌換成115.22萬美元。
美國5年期國債孳息率為3.819厘，意味該筆獎金在定期完結後，可獲220,012.59美元的利息，即約171.85萬港元。
張家朗900萬獎金｜買樓「磚頭」保值
若喜歡實物，亦可慮以900萬「full pay」（全付）購入物業。據中原地產數據指，藍田「KOKO HILLS」1期，約459至462呎的單位，售價約820至899萬港元；屯門「NOVO LAND」，200至300呎單位，約售280萬至350萬一個，意味可購買兩個單位。
張家朗900萬獎金｜與江旻憓一同成立慈善基金
另一港隊「金牌劍后」江旻憓則表示希望用獎金成立慈善基金，900萬獎金或可一同成立慈善基金。在香港從事慈善事業通常有兩種組織形式，一是成立慈善信託，二是成立香港擔保有限公司(Limited Company by Guarantee)。無論是擔保有限公司還是慈善信託，都可以根據香港《稅務條例》第88條，向政府申請免稅資格，即作慈善用途的款項可以獲豁免繳納香港利得稅。慈善信託不需要做年度審計安排，只有內部管理帳目的要求。