張家朗獎金900萬可以點保值？定期/債券/買樓好處一覽｜巴黎奧運

男子花劍選手張家朗，日前於巴黎奧運上的花劍項目決賽，勇挫意大利劍手Filippo Macchi，衛冕成功再奪金牌，共獲得賽馬會獎金600萬元及其中學母校林大輝中學，頒發300萬元，合共獲得900萬元。擁有900萬絕不是小數目，以下《am730》就定期、債券、置業分析各項好處。

張家朗900萬獎金｜港元定期存款最方便

若將900萬港元的獎金，於本港銀行叙造定期可算是最方便。只要到香港任何一間分行、或以網上銀行、手機銀行，即可開立定期存款戶口。

如以滙豐香港網頁顯示的資料指，新資金定期3個月，可享3.6厘，意味900萬的獎金在定期完結後，可獲81,000港元的利息；如以大新銀行VIP客戶的3個月港元定存息率4厘計算，完結可獲90,000港元利息。

張家朗900萬獎金｜美元定期存款息率更高

不想使用港元作定存，亦可將金錢兌換成美元保值，定期存款息率更高。以截至8月2日下午3時許的匯率計算，900萬港元可兌換成115.22萬美元。

若以星展香港網頁顯示的資料指，開立美元定期12個月，可享4.2厘，意味該筆獎金在定期完結後，可獲48,392.4美元的利息，即約37.8萬港元。