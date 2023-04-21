強勢板塊｜聯通EBTIDA增長遜 中移動最高 中資電訊首季齊多賺一成

近月股價呈強的三大中資電訊股已派發上季季績，3企純利升幅介乎9.5%至11.2%，營業收入增長亦接近，介乎9.2%至10%，不過在中國移動(941)及中國電信(728)EBITDA均有約半成升幅下，聯通(762)則僅升2.8%，其通信服務收入亦只漲6.1%，亦低於中移動的8.3%及中電信的7.7%，相較下表現最遜色。券商亦普遍對聯通業績感失望，並認為中電信更值博。

周二放榜的聯通昨收報6.25元，升0.6%，本月累飆10.8%；昨收市後放榜的中移動及中電信，前者昨報67.5元，跌0.3%，本月累升6.1%，已連續6個月沒有錄跌幅；後者報4.34元，升1.2%，本月揚4.1%，連升4個月。

中移動移動客戶逼10億

中移動上季純利281億元人民幣，按年升9.5%；營業收入2,507億元人民幣，多10.3%；EBITDA錄799億人民幣，多4.9%；移動客戶數達9.83億戶，多775萬戶，其中5G套餐客戶6.89億，多約7,500萬；平均每月每戶收入(ARPU)收入47.9元人民幣，按季大增4元人民幣。

至於中電信上季純利79.84億元人民幣，增10.5%；營業收入1,305.88億元人民幣，升9.2%；EBITDA升4.7%，至338.74億元人民幣；移動用戶多752萬，至3.99億戶，當中5G套餐用戶2.83億戶，增724.6萬戶；ARPU為45.8元人民幣。

