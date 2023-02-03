強弱逆轉｜加息尾聲 拆息回落 銀行股跑輸 大行叫沽恒生

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，惟港昨高開低走，全日失0.5%，部分銀行股如中銀香港(2388)及恒生銀行(011)更跑輸挫逾2%，兩股更齊齊連跌3日，累計同樣挫逾半成。高盛及摩根士丹利均有報告看淡銀行股會跑輸，並不約而同地叫沽恒生，大摩更斷言在未來30日，恒生有70%至80%機會跑輸大市。

1個月HIBOR連跌9日

美國加息後，據財資市場公會數據，港元拆息(HIBOR)昨全線下跌，隔夜拆息跌至1.005厘，跌近18個基點，與供樓息相關的1個月拆息跌至2.53369厘，跌約12個基點，連跌9日。

高盛報告指，銀行股在加息周期跑贏大市，但長期貨幣市場利率已見頂，行業去年盈利已強勁增長，但估值在去年第四季受壓，並在低於周期中位數交投，要進一步走高仍需更多催化劑。該行估計，美國聯儲局或在下半年或明年上半年減息，港元拆息今年起亦見明顯回落，因而下調銀行股淨利差預測，並調整2022年至2024年的每股盈利，介乎跌34%至升29%。

該行將中銀香港剔出「確信買入名單」，惟維持「買入」評級，目標價33.9元；下調渣打集團(2888)評級，由「買入」降至「中性」，目標價79元；將恒生銀行評級由「中性」降至「沽售」，目標價116元；維持滙豐控股(005)「買入」評級，目標價70元；給予東亞銀行(023)及大新銀行(2356)「中性」評級，目標價分別為11.1元及7.5元。

