強積金今年以來人均蝕近4萬 各類別基金均見紅

在加息浪潮及地緣局勢緊張下，投資氣氛受到嚴重衝擊，截至本月21日的9月份，強積金平均回報錄得3.07%的虧損，而第三季及首9個月平均虧損分別為4.9%和近17%。

以6月底強積金總資產10,581億元，計劃成員總數457萬人計算，截至9月21日，9月強積金人均賬面虧損7,103元，第三季人均賬面虧損接近11,407元，首9個月人均賬面更虧損達39,287元。數字尚未反映美國宣布加息後的市場波動。

有本地傳媒引述晨星截至21日的統計顯示，今年首9個月各類別的基金均見紅，其中虧損最多是中國及大中華股票基金，平均蝕26%；其次為亞洲股票（不包括日本）基金及歐洲股票基金，分別虧損23.4%及23.1%。期內香港股票基金及美國股票基金錄得20.9%及20.4%的回落幅度。此外，港元貨幣市場及其他貨幣市場基金，虧損0.1%及4.9%。

有分析認為，鑑於環球加息趨勢持續，資產市場亦持續波動，強積金今年要錄得正增長機會不大。隨着世界各地放寬防疫措施，環球經濟活動逐步回復，中共二十大會議或會有更多刺激經濟政策出台，希望對未來數月的投資環境有幫助。不過，由於強積金屬長線投資，若計劃成員仍有5至10年或更長的投資期，並能夠承受較高風險，毋須急於轉換保守的投資。