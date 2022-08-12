強積金又蝕多左！今年首7個月MPF人均蝕32752元

駿隆發表強積金統計數據，指截至7月31日止，強積金7月份綜合回報跌0.2%。除股票基金外，三大主要基金類別的回報期內皆有所回升。其中，股票基金跌1.8%，混合資產基金升1.6%，固定收益基金升0.4%。單計7月份，強積金人均蝕461元。

今年首7個月，強積金綜合回報為負12.6%，股票基金、固定收益基金及混合基金，年初至今回報分別是負15.8%、負3.3%及負13.9%。各個基金類別，截至7月底全數要蝕錢，只有保守基金力保不失未有見紅，回報為零。首7個月強積金人均蝕32,752港元，虧損較截至6月底的人均虧損32,242元擴闊。

首 7 個累計僅保守基金無損手 回報為「 0 」

單計7月份，按類別劃分，北美股票、歐洲股票及環球股票基金，期內回報最佳，分別錄8.5%、7.1%及5.9%升幅。7月份回報墊底的基金類別則為港股基金及香港股票（指數追蹤）基金，前者7月回報負8.2%，後者負7.5%。大中華股票基金7月回報亦為負7.4%，僅略優於香港股票（指數追蹤）基金，是上月表現最差基金。

駿隆續指，美國通脹在6月有見頂跡象，市場預期未來通脹緩和，7月強積金多數基金表現回升，惟中港股票基金受地緣政治及疫情反覆等影響，表現較預期差。