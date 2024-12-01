強積金成立24周年！總資產逾1.32萬億 10年升1.4倍

今日是強積金成立24周年，積金局主席劉麥嘉軒於積金局網誌撰文，指在強積金實施前，香港有三分二的打工仔女，特別是基層僱員，並沒有任何職業退休保障；時至今日，打工仔女的退休保障覆蓋率接近百分百，並引述數據指，截至今年9月，強積金總資產已超過1.32萬億元，比10年前增長143%。

自願性供款佔整體供款24%

劉麥嘉軒指，要令強積金的保障更充足，僱主和打工仔女多行一步作自願性供款是其中一個有效方法。僱主和僱員的自願性供款於今年佔整體供款的比例為13%。經過10年演進，比例逐步上升，再加上2019年4月推出的可扣稅自願性供款(TVC)，這些屬自願性的供款於今年首三季佔整體供款的比例達24%。