強積金成立24周年！總資產逾1.32萬億 10年升1.4倍

今日是強積金成立24周年，積金局主席劉麥嘉軒於積金局網誌撰文，指在強積金實施前，香港有三分二的打工仔女，特別是基層僱員，並沒有任何職業退休保障；時至今日，打工仔女的退休保障覆蓋率接近百分百，並引述數據指，截至今年9月，強積金總資產已超過1.32萬億元，比10年前增長143%。
自願性供款佔整體供款24%
劉麥嘉軒指，要令強積金的保障更充足，僱主和打工仔女多行一步作自願性供款是其中一個有效方法。僱主和僱員的自願性供款於今年佔整體供款的比例為13%。經過10年演進，比例逐步上升，再加上2019年4月推出的可扣稅自願性供款(TVC)，這些屬自願性的供款於今年首三季佔整體供款的比例達24%。
在自2000年底、即強積金開始實施時，已經開立並在過去24年來持續有供款的僱員供款帳戶當中，三分之一有自願性供款，這批帳戶所累積的強積金資產平均約為110萬。截至今年9月，TVC帳戶數目共有7.9萬個，較5年前同期的1.9萬個，高出3倍。截至今年9月底，累計供款已超過110億元。
懶人基金跑贏 年率化淨回報6.4%
另外，積金局2017年推出俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」(DIS)，直至今年9月，旗下的核心累積基金平均年率化淨回報達6.4%，遠遠高過同期的年率化通脹率的1.9%，亦跑贏其他基金種類介乎0.5%至5.1%的淨回報。
明年迎三大優化
她又表示，積金局正進行強積金供款的最低及最高有關入息水平2022-2026年周期的檢討。當完成檢討後，會盡快向政府提交建議。另外，強積金即將迎來更多優化改革，包括「積金易」平台於今年6月投入運作所帶來的減費效應已陸續顯現；政府於明年5月1日實施取消強積金「對沖」安排，進一步壯大打工仔女的退休儲備；及明年內為強積金「全自由行」制定具體方案和完成法例修訂，在「積金易」平台全面運作後盡快實行，讓打工仔女可更靈活地管理強積金，同時亦增強市場競爭，進一步創造減費空間。