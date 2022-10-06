強積金頭9月累計人均蝕5.65萬 單月損失1萬8

積金評級表示，今年9月強積金賬面投資虧損估算約821億元，而第三季及年初至今9個月的賬面虧損，分別約1,062億元及2,589億元。按457萬名強積金成員計算，於9月賬面平均每人虧損約1.8萬元，第三季賬面虧損約2.32萬元，而今年首九個月賬面虧損約5.65萬元。

計入強積金供款後，9月底強積金成員平均賬戶結餘預計約21.1萬元，較上月減少7.5%或約1.71萬元，比上一季減少8.8%或約2.03萬元，而較去年年底減少18.1%或約4.67萬元。

積金評級表示，隨着市場下跌，強積金總資產亦下跌，並首次跌破 2020 年 7 月時達到的里程碑 － 1 萬億元的重要關口，估算跌至約 9,650 億元。全球通脹、加息及經濟衰退等擔憂因素，將繼續令市場波動並造成最大的市場風險。

根據該機構資料顯示，按資產類別劃分，無論是單月份、季度或年初至今，均只有貨幣市場基金指數沒有負回報，在各個資產類別中排名第一，綜合所有基金表現，今年以來回報為負21.48%。宏利MPF利息基為1至9月表現最佳成分基金，淨回報為0.27%、宏利MPF歐洲股票基金則表現最差，淨回報為負40.87%。

頭9個月最差表現基金淨回報負41%

該機構主席叢川普今天表示，「雖然強積金成員平均賬戶結餘現跌至 2020 年 6 月的水平，但這些市場虧損並非強積金體系造成的。金融市場的升跌主導投資收益及虧損，這是強積金體系無法控制的。然而，強積金體系保障成員的資產，在這一點上強積金成員可以確信強積金體系是高度穩健和安全的。」