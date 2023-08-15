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財經
2023-08-15 17:38:09

強積金｜宏利：近半客戶每半年檢視MPF 康健護理基金最受捧

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宏利：近半客戶每半年檢視MPF 康健護理基金最受捧

黃德治(右)指，宏利希望教育投資者分散投資，以及平均成本法的好處；左為何精怡。

本港最大強積金(MPF)受託人宏利公布調查指，高達49%強積金客戶會每半年檢視投資組合，較去年37%12個百分點，而從來不檢視組合的客戶，亦由去年10%，減至7%。宏利公積金信託副行政總裁黃德治表示，在市場近年波動下，20192022年有重整MFP組合的客戶增加六成，首次整合者亦升1.88倍，目前約四成客戶仍投資中港基金，惟以資產管理規模(AUM)計，康健護理基金最受歡迎，吸資最明顯。

黃德治又指，恆常整理強積金組合的客戶，並不代表其組合回報必然會較其他客戶佳，表現反而較兩極，部分明顯跑贏，部分則明顯跑輸，主要視乎客戶進行組合變動的時機。他指，集團希望教育投資者分散投資，以及平均成本法的好處，並不會受市場情緒牽動，避免在恐慌下作出投資決定。

宏利強積金｜10月兩基金加入ESG元素

另外，宏利本月初公布，103日起將旗下亞太債券基金及恒生指數追蹤基金加入ESG(環境、社會與企業管治)元素，兩基金屆時會易名「宏利MPF可持續亞太債券基金」及「宏利MPF恒指ESG基金」。集團指，看到年輕人市場對ESG有一定追求，相關基金除了加入環境元素，亦會兼顧社會與企業管治，三大元素兼備。

宏利強積金｜料20256月加入積金易平台

至於積金局擬最快在2025年推出積金易平台，並估計開始首兩年行政收費至少減少三成。宏利香港及澳門退休業務部副主管何精怡表示，預計宏利會在20256月加入平台，並相信屆時基金收費會下調。

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