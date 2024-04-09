強積金｜涉3度擅自轉移成員強積金至另一計劃　積金局譴責及取消中介人註冊資格5年

強積金｜涉3度擅自轉移強積金至另一計劃 積金局譴責及取消中介人註冊資格5年 (資料圖片)

積金局譴責富衛人壽保險(百慕達)有限公司的前強積金中介人黃雋然(強積金註冊編號124683)，以及命令黃由2024年4月8日至2029年4月7日1的5年期間喪失註冊資格。本個案由保險業監管局作出調查後轉介積金局跟進。

兩計劃成員未有授權亦不知悉 積金局發現黃分別於2019年及2020年，在兩名計劃成員未有授權及不知悉的情況下，為他們執行了合共3次強積金轉移，把該兩名計劃成員的強積金從原先的強積金計劃轉移至另一計劃。在過程中，黃違反了《強制性公積金計劃條例》的操守要求，包括附屬中介人在進行受規管活動時，其行事須誠實、公平、符合客戶的最佳利益及持正。該兩名計劃成員在其強積金轉移前，均沒有與黃會面或簽署任何強積金表格。