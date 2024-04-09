強積金｜涉3度擅自轉移成員強積金至另一計劃　積金局譴責及取消中介人註冊資格5年

積金局譴責富衛人壽保險(百慕達)有限公司的前強積金中介人黃雋然(強積金註冊編號124683)，以及命令黃由2024年4月8日至2029年4月7日1的5年期間喪失註冊資格。本個案由保險業監管局作出調查後轉介積金局跟進。
兩計劃成員未有授權亦不知悉
積金局發現黃分別於2019年及2020年，在兩名計劃成員未有授權及不知悉的情況下，為他們執行了合共3次強積金轉移，把該兩名計劃成員的強積金從原先的強積金計劃轉移至另一計劃。在過程中，黃違反了《強制性公積金計劃條例》的操守要求，包括附屬中介人在進行受規管活動時，其行事須誠實、公平、符合客戶的最佳利益及持正。該兩名計劃成員在其強積金轉移前，均沒有與黃會面或簽署任何強積金表格。
積金局在決定該個案的紀律制裁時，已考慮所有相關情況，包括黃違規事故的性質、嚴重性和影響；積金局曾向黃施加紀律制裁命令以取消其註冊資格1個月，日期由2023年7月19日至2023年8月18日3；以及積金局須向業界傳遞強烈阻嚇訊息。積金局執法部主管李舜明表示，積金局不會容忍任何違規行為，並會對涉及嚴重不當行為的個案施加更嚴厲的紀律處，例如延長暫時撤銷註冊的期限，以增加阻嚇作用及提高業界水平。局方提醒強積金中介人應時刻遵守監管規定。