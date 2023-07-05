強積金｜積金評級上半年MPF調查出爐　買中呢隻基金半年賺15%(更新)

強積金調查機構「積金評級」，公布2023年6月份及上半年MPF表現調查，機構指出，強積金6月份平均投資回報約2.77%，但未能扭轉第二季平均虧損0.95%的表現；而總結上半年，強積金投資回報約3.07%或322億元，相當於每位強積金成員獲得6,900元的投資收益。

積金評級指，以資產類別計，美國股票基金在過去1個月、3個月及上半年，均是表現最佳的強積金資產類別，半年累升15.93%；而表現最差類別，則為香港及中國股票基金，上半年虧損4.57%。與美股回報相比，兩者相差約20.5百分點，屬強積金有史以來最大的上半年差異。

至於香港及中國股票基金是強積金最大的資產類別，市場佔有率約21%。積金評級主席叢川普 (Francis Chung)解釋，香港及中國股票基金是強積金最大的資產類別，市場佔有率約 21% 。2023 年開始時，內地經濟一片樂觀，但這種樂觀情緒已被對增長放緩的擔憂取代。

強積金｜積金評級料一基金能保持穩定

叢川普表示，強積金預設投資策略 (DIS) 的核心累積基金表現相對突出，以及上半年強積金總資產新增約605億港元，該基金上半年回報排名第4，提供約9.12%回報。他認為，香港及中國股票基金表現不理想，突顯出選擇表現「最佳」的資產類別的困難，以及多元化投資的重要性。預設投資策略(DIS)的核心累積基金，繼續為強積金成員帶來穩定的回報。

他續指，預設投資策略永不會是表現最好的基金，但亦不會是最差的，因每個強積金計劃均須向成員提供預設投資策略(DIS)基金，是低收費的現成多元化基金選擇，免卻選擇個別基金的挑戰。對大部分強積金成員來說，是一個明智的長遠投資選擇。