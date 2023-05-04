強積金｜積金評級：4月MPF人均蝕1600元　買這類基金損手最多

再有強積金研究機構公布MPF數據，積金評級表示，4月份本港強積金投資整體回報虧損約0.7%，但年初至今回報仍上升約3.33%，人均約1,600元。

4月MPF人均蝕1600元

積金評級指，以絕對值計算，4月份強積金投資虧損估算約為77.3億元，即469萬名強積金成員，平均虧損約1,600元，但年初至今仍錄得投資收益，成員的平均累計投資收益約為7,400元。

股市表現走兩極

積金評級表示，4月份股市表現走兩極，其中歐洲、環球和美國股票基金表現最佳；反之香港及中國股票基金卻表現最差，下跌約3.86%。

計入4月份供款後，強積金總資產在4月底約為1.105萬億元，或相等於469萬名成員的平均賬戶結餘約為23.55萬元，較3月輕微下跌約800元，但今年至今則累計增加約1.15萬元。