強積金｜積金評級：4月MPF人均蝕1600元　買這類基金損手最多

再有強積金研究機構公布MPF數據，積金評級表示，4月份本港強積金投資整體回報虧損約0.7%，但年初至今回報仍上升約3.33%，人均約1,600元。
4月MPF人均蝕1600元
積金評級指，以絕對值計算，4月份強積金投資虧損估算約為77.3億元，即469萬名強積金成員，平均虧損約1,600元，但年初至今仍錄得投資收益，成員的平均累計投資收益約為7,400元。
股市表現走兩極
積金評級表示，4月份股市表現走兩極，其中歐洲、環球和美國股票基金表現最佳；反之香港及中國股票基金卻表現最差，下跌約3.86%。
計入4月份供款後，強積金總資產在4月底約為1.105萬億元，或相等於469萬名成員的平均賬戶結餘約為23.55萬元，較3月輕微下跌約800元，但今年至今則累計增加約1.15萬元。
叢川普：沒有選擇是一個好的選擇
積金評級主席叢川普 (Francis Chung) 指，4月股市現脫鉤情況，凸顯MPF多元化投資的重要性，亦強化積金局提倡的預設投資策略（DIS）基金的優勝之處，「儘管全球股市可能高度相關，但情況並不總是如此，尤其是在短期市況，更難預測。今次正好好提醒強積金成員應分散投資並作長線投資」。
叢川普又稱，沒有選擇指定投資基金的強積金成員將會自動投資於積金局提倡的預設投資策略 （DIS）基金。由於預設投資策略的核心累積基金投資於非本地股票的比重相對較高，該基金成為4月份表現最佳的基金之一，是強積金成員可以考慮的絕佳長線投資選擇。