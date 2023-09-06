強積金｜積金評級：8月受累內房危機MPF人均蝕7800元　ESG基金跑贏大市

積金評級報告指，計入8月份的投資虧損和供款後，截至8月底，MPF總資產約為 1.115 萬億港元，並自年初以來新增約642億港元，相等於成員平均賬戶結餘約為 23.76萬港元，年初至今增加約1.37萬港元。

中港股市繼續為表現最差基金

積金評級表示，8月份全球股市疲弱，而香港及中國股市表現最差，因擔憂內房危機對市場的影響，導致香港及中國股票基金8月份虧損約7.89%。此外，受惠現時企業管治成為導致市場波動其中一個因素，ESG 基金在8月份的表現均高於中位數，包括新推出的「永明強積金環球低碳指數基金」。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，在 8 月中，市場對中國經濟健康狀況和房地產危機的擔憂，令強積金處於今年大部份收益可能被抵消的危機中，市場將繼續密切關注中國房地產問題和減值的影響；積金局已認真落實良好管治原則，以保護強積金成員的利益。

積金局回應

積金局回應，對於坊間經常每月發表強積金投資升跌的數字，計劃成員須知強積金是跨越超過40年的長線投資，計劃成員不應以短期投資的方法處理；對於缺乏投資知識和時間管理強積金的計劃成員，可考慮一個便捷的現成投資策略，預設投資策略（DIS，俗稱「懶人基金」）。