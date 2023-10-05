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財經
2023-10-05 12:28:00

強積金｜積金評級：MPF回報年內每人轉蝕600元　9月表現最差非中港股票

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強積金｜積金評級：MPF回報年內每人轉蝕600元，9月表現最差非中港股票。(資料圖片／林俊源攝)

強積金研究機構積金評級公布9月份MPF數據，指9月投資虧損約2.76%，致強積金年內累計投資收益首次現負數，累計投資虧損約為30億元，即每名強積金成員平均累計投資虧損約600元。

2023 年首 9 個月表現最差的 10 隻強積金成分基金。(積金評級) 2023 年第 3 季表現最差的 10 隻強積金成分基金。(積金評級) 2023 年 9 月表現最差的 10 隻強積金成分基金。(積金評級) 2023 年首 9 個月表現最佳的 10 隻強積金成分基金。(積金評級) 2023 年第 3 季表現最佳的 10 隻強積金成分基金。(積金評級) 2023 年 9 月表現最佳的 10 隻強積金成分基金。(積金評級) 按資產類別劃分，「積金評級指數」截至 2023 年 9 月 30 日的回報表現。(積金評級)

積金評級：9月MPF人均虧損6600元

積金評級稱，單計9月，強積金投資虧損約308億元，即每名強積金成員平均虧損約6,600元；而第三季投資虧損約352億元，即每名成員平均虧損約7,500元；雖然出現跌市，但計入每月強積金供款由年初至今，總資產仍增加367億元。截至9月底，強積金總資產約1.088萬億元，相等於成員平均賬戶結餘約為23.18萬元。

積金評級表示，在2023年只剩下3個月的情況下，強積金年初至今首次出現累計虧損。如果趨勢持續，將可能令強積金出現連年投資虧損。

9月強積金MPF表現最差非中港股票

在9月，表現最差的基金為美股及環球股票基金，跌幅分別達4.81%及4.17%；而中港股票基金跌幅也有2.81%。積金評級表示，宏觀環境的不確定性，或會繼續擾亂市場，為緩解可能出現不確定性的經濟下行，強積金成員應分散投資和進行長線投資，並在市場資產價格下跌時用同樣的金額，買入較多基金單位以享受平均成本法帶來的好處。

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