強積金｜積金評級：MPF回報年內每人轉蝕600元　9月表現最差非中港股票

積金評級：9月MPF人均虧損6600元

積金評級稱，單計9月，強積金投資虧損約308億元，即每名強積金成員平均虧損約6,600元；而第三季投資虧損約352億元，即每名成員平均虧損約7,500元；雖然出現跌市，但計入每月強積金供款由年初至今，總資產仍增加367億元。截至9月底，強積金總資產約1.088萬億元，相等於成員平均賬戶結餘約為23.18萬元。

積金評級表示，在2023年只剩下3個月的情況下，強積金年初至今首次出現累計虧損。如果趨勢持續，將可能令強積金出現連年投資虧損。

9月強積金MPF表現最差非中港股票

在9月，表現最差的基金為美股及環球股票基金，跌幅分別達4.81%及4.17%；而中港股票基金跌幅也有2.81%。積金評級表示，宏觀環境的不確定性，或會繼續擾亂市場，為緩解可能出現不確定性的經濟下行，強積金成員應分散投資和進行長線投資，並在市場資產價格下跌時用同樣的金額，買入較多基金單位以享受平均成本法帶來的好處。