強積金｜許正宇強調移英港人未能取回MPF供款屬誤解　重申港府不承認BNO護照

許正宇表示，與卓雅敏會晤時清楚表明，香港是法治社會，香港居民有權對行政部門和行政人員的行為向法院提起訴訟，維護國家安全是每個國家的權利和義務，而制定維護國家安全法律，更是國際慣例，因此制定《香港國安法》是合法行使國家主權及國際上維護國家安全的通行做法，與其他地方没有兩樣，而實施《國安法》讓香港社會回復穩定，能繼續作為超級聯繫人，聯通內地與世界。

財經事務及庫務局局長許正宇日前訪英，他昨（21日）於財庫局社交媒體專頁稱，4月18日與英國外交、聯邦及發展事務國務大臣卓雅敏會面，強調移英港人未能取回MPF供款屬誤解，並重申港府不承認BNO護照。

移英港人未能取回MPF供款屬誤解

對於日前有報道指移英港人未能取回其MPF供款，許正宇指實屬誤解，他強調正確而整全的理解事情十分重要，因中英兩國政府對於如何處理香港居民持有BNO護照早有共識，並於1984年互換備忘錄確認。

他表示，其中英方承諾不給予持有英國國民BNO護照的香港中國公民在英居留權，港府也已於2021年1月發表聲明，表示不承認BNO護照作為有效旅行證件和身分證明，BNO護照亦不會在香港獲承認為任何形式的身分證明，因此強積金計劃成員不能依賴BNO護照或其相關的簽證作為永久離開香港的原因，並申請提早提取強積金的證據。