強積金｜10月MPF人均暫蝕3940元　GUM：港股表現跑輸環球

2023年至今MPF整體回報跌近2%

2023年至今強積金整體回報下跌1.9%，每人平均虧損4,411元。股票基金指數跌4.1%；混合資產基金指數跌0.8%；固定收益基金指數升0.9%。

GUM表示，內房債務問題再度繼續發酵，個別發展商出現境外美元債違約。恒生指數下跌，香港股票基金跌3.9%，市場加息預期降溫，市場大多認為今年利息將維持在5.25%至5.5%。而強積金保守基金仍然受惠高息環境錄得穩定正回報。

此外，中美關係繼續惡化，美國商務部上月公布《晶片和科學法案》的最終規則，進一步遏止中國獲取美國先進技術。

積金局回應

就GUM公布的強積金表現數據，積金局回應，對於坊間經常每月發表強積金投資升跌的數字，計劃成員須知 強積金是跨越超過40年的長線投資，計劃成員不應以短期投資的方法處理， 無須預測最佳的入市時機，亦不應捕捉市場 。

積金局又表示，缺乏投資知識和時間管理強積金的計劃成員，可考慮一個便捷的現成投資策略，預設投資策略（DIS， 懶人基金），可以有效減低風險。