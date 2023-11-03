強積金｜10月MPF人均蝕5900元　積金評級：美股表現令人失望 (更新)

強積金研究機構積金評級公布10月份MPF數據，指10月投資虧損約2.56%，投資虧損金額約278億元，即每名強積金成員平均虧損約5,900元。今年首10個月，累計投資虧損達2.72%，虧損金額約308億元，即每名成員平均累計投資虧損約6,600元。

美股表現令人失望

積金評級估算，截至10月底，強積金總資產約為1.064萬億港元，相等於成員平均賬戶結餘約22.66萬港元，年初至今平均每人增加約2,700港元。

積金評級主席叢川普 (Francis Chung) 表示，美國股市表現令人失望，對強積金成員尤其造成傷害。成員在第三季度向美國股票基金注入約46.6億港元的資金，相等於該季度強積金資金淨流入總額約42%。

他又指，今年首10個月，有6個月投資回報為負數，而2022年同期錄得9個月的投資負回報，反映市場或許已接近見底。

積金局回應

就坊間經常發表每月或季度短期強積金投資升跌的數字，計劃成員須明白強積金是跨越超過40年的長線投資，透過「平均成本法」，以定期定額方式進行投資。

積金局又建議，沒有時間或缺乏投資知識管理強積金的計劃成員，可考慮預設投資策略（DIS，俗稱「懶人基金」），又稱自DIS在2017年4月1日推出以來至今年9月，旗下的核心累積基金平均年率化淨回報達4.4%，跑贏其他強積金基金類型。