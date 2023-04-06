強積金｜3月MPF人均獲利5800元　最佳表現基金誰屬？

最佳表現基金誰屬？

最佳表現基金為美國股票基金和債券基金，兩者首季分別上升約7.59%和3.2%，亦分別創2021年第4季，及2016年第一季以來最佳表現。截至3月底，強積金總資產約1.1萬億元，即成員的平均賬戶結餘約23.6萬元，按月增長6,700元，今年第1季增長約1.2萬元。

積金評級主席叢川普指，3月尾市場反彈令強積金錄得自2019年以來的最佳季度開局，但市場對正負面消息仍然非常敏感，凸顯長線和多元化投資的重要性。儲蓄保障是退休儲蓄的首要考慮，能夠在一個波動性高的市場和跨大西洋銀行業不穩定的市況下，仍錄得強勁的投資回報，突顯了強積金的穩健。

積金局：強積金制度設計穩健

積金局回應積金評級數據，表示留意到今年首季強積金投資錄得正增長 ，十分理解MPF計劃成員對強積金投資回報的關注， 指出MPF是跨越超過40年的長線儲蓄投資，制度設計穩健， 可抵受經濟周期及金融市場波動所產生的影響。同時， 積金局提醒計劃成員保持分散投資 ， 從而減低投資組合的風險。