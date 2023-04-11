強積金｜3月MPF整體回報升2.5%　GUM：料一基金能持續穩定獲得正回報

北美大中華股市反彈表現強勁

GUM表示，美國核心個人消費支出物價指數降低，顯示通脹壓力有所減弱，而聯儲局在3月 將利率上調25點子，可見當局依然高度關注通脹風險，並會持續降低通脹。同時，議息後聲明稱，儘管近期銀行有風險，但美國聯儲局仍認為美國銀行體系良好且有靭性，帶動北美股票基金上升。

至於香港及大中華區市場方面，GUM指隨著各地促消費等政策措施發力，內地服務業恢復發展動力有所增強，商務活動指數為 56.9% ，高於上月和上年同期 1.3 和 10.2 個百分點。製造業生產市場需求亦上升，可見國內經濟逐漸恢復，亦帶動股票基金上揚。

GUM：料一基金能持續穩定獲得正回報

至於固定收益基金方面，數據顯示3月均全數上升，其中以債券基金表現最佳，而保守基金單月回報相對較遜色，GUM策略及分析師雲天輝指出，「主要央行的貨幣政策仍然具有極大的不確定性，債券的回報將會隨之出現巨大波動。基於定期存款的利息收入，強積金保守基金預期可以持續穩定地獲得正回報，較保守的成員可以考慮其作為資金的避風港」。