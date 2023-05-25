強積金｜5月MPF人均再錄蝕幅達數千元　連續3個月虧損

強積金研究機構積金評級發表5月MPF檢視報告，指在2023年將錄得連續3個月的投資虧損，截至5月22日，平均投資虧損約為 0.51%，人均蝕幅達4,700港元。

其中，佔強積金22%市場份額及最大資產類別的「香港及中國股票基金」，再繼2022年後錄得表現落後，積金評級預計，該基金將連續3個月錄得負回報。

積金評級表示，5月份的投資虧損總額估計約為219億元，或相等於469萬名成員平均虧損約4,700元，令今年至今的平均累計投資收益下跌至約2,800元。

叢川普：5月似乎會為強積金成員帶來虧損

積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出，5月似乎會為強積金成員帶來虧損，原因是投資者在應對通脹和加息等不確定性的同時，亦猜測美國債務上限談判的結果，投資者正在從市場中尋找方向。

叢川普認為，投資需多元化，選擇長期和持續地表現優異的資產類別是很困難的，每個強積金計劃都提供預設投資策略（DIS）基金，是低收費的現成多元化基金選擇，免卻了選擇個別基金的挑戰，對大部分強積金成員來說，這是一個明智的長遠選擇。

積金局：MPF 不應以短期方式投資

積金局回應指，對於坊間經常每月發表強積金投資升跌的數字，計劃成員須知強積金是跨越超過40年長線投資，透過「平均成本法」，以定期定額的方式進行投資。

又指強積金是長線投資，不應以短期投資的方法處理，無須預測最佳的入市時機，亦不應捕捉市場。長時間投資有助「拉勻」購入單位的成本，緩和短期市場波動對投資的影響。