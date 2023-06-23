強積金｜6月MPF人均賺6600元　中港股票基金表現大落後

若計入投資回報及6月份供款後，估算強積金總資產截至6月底約1.113萬億元，即年初至6月底增加約614.6億元，或相等於平均賬戶結餘約23.7萬元。

積金評級表示，6月份的強積金投資總收益估計約309億元，或相等於469萬名成員平均投資收益約6,600元；而首6個月累計投資總收益估計約332億元，即每位成員平均累計投資收益約7,100元。

中港股票基金表現大落後

各項基金中，以美股基金在2023年至今表現最好，增長達14.67%；強積金最大資產類別及市場佔有率達21%的香港及中國股票基金則表現大落後，增長僅0.27%；至於預設投資策略(DIS)的核心累積基金則是今年上半年表現最佳的多元化基金類別，達9.02%。

對內地經濟態度由樂觀轉擔憂

積金評級主席叢川普表示，儘管強積金上半年表現穩健，但若香港及中國股票基金期間沒有錄得負回報，表現或更出色，因此該資產類別成上半年表現最大阻力，而年初大家對內地經濟持樂觀態度，但樂觀情緒已變成對經濟增長放緩擔憂。

叢川普續指，預計預設投資策略（DIS）的核心累積基金，將成為2023年上半年表現最好的多元化基金類別，因其低收費，且免卻了選擇個別基金的挑戰，對大部分強積金成員是節單長遠的投資選擇。