強積金｜GUM：上半年MPF整體錄正回報3%　香港股票基金繼續跑輸大市

GUM：香港和大中華股票基金錄負回報

數據顯示，上半年的基金表現不一，當中香港和大中華股票基金跌幅最大，錄得負回報；美國及日本股票基金則表現亮麗，為年初至今表現最好的兩項股票基金指數；保守基金在市況波動下仍然保持穩定錄得正回報。

GUM 策略及分析師雲天輝指出，美聯儲於六月份議息會議暫停加息，但暗示今年依然會加息兩次而控制通脹，市場期望利率上升的可能性增大。而強積金保守基金已經連續第6個月錄得正回報。比較下，債券基金比保守基金回報較為波動，較保守的成員可以考慮其作為資金的避風港。