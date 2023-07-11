強積金｜GUM：上半年MPF整體錄正回報3%　香港股票基金繼續跑輸大市

繼股票陸續公布半年結分析後，強積金亦作半年總結。MPF顧問公司GUM表示，上半年，強積金整體回報3%，每人平均賺6,589元；而6月MPF整體回報2.7%，每人平均賺6,359元。當中以北美股票基金半年表現最好。
GUM：MPF強積金三大基金指數皆上升
GUM公布，6月份MPF強積金三大基金指數皆上升，其中股票基金為各個類別中最好。股票基金指數上升4.1%；混合資產基金指數升2.7%；固定收益基金指數升0.1%。
至於2023年上半年，三大主要指數中，股票基金指數升2.4%；混合資產基金指數升4.8%；固定收益基金指數則升1.2%。
GUM：香港和大中華股票基金錄負回報
數據顯示，上半年的基金表現不一，當中香港和大中華股票基金跌幅最大，錄得負回報；美國及日本股票基金則表現亮麗，為年初至今表現最好的兩項股票基金指數；保守基金在市況波動下仍然保持穩定錄得正回報。
GUM 策略及分析師雲天輝指出，美聯儲於六月份議息會議暫停加息，但暗示今年依然會加息兩次而控制通脹，市場期望利率上升的可能性增大。而強積金保守基金已經連續第6個月錄得正回報。比較下，債券基金比保守基金回報較為波動，較保守的成員可以考慮其作為資金的避風港。