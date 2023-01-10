強積金｜GUM：去年人均蝕3.8萬 料今年有雙位數回報

該行分析指，去年強積金主要受三大因素影響，分別為美國聯儲局加息、新冠疫情及俄烏戰爭。但隨着去年11月時聯儲局會議暗示將放慢加息步伐，通脹數據緩和；加上中港通關消息傳出，利好市場風險情緒，帶動強積金於11月起開始反彈。

十大最佳表現基金均力保正回報，全數為固定收益資產基金類別，當中友邦強積金優選計劃強積金保守基金全年回報為0.7%；而十大表現最差基金則同為股票基金，當中萬全強制性公積金計劃美國股票基金全年回報為負36.9%。

過去22年強積金經歷不同市場周期，當中14年錄得正回報，8年錄得負回報。平均年度回報約3.6%，股票基金約5%。長遠而言較高風險的基金確實能提供較高期望回報。

提出「強積金致勝四部曲」

GUM執行董事王玉麟稱，2022年令不少成員對強積金表現失望，該行認為強積金與一眾投資工具一樣，會跟隨市場波動，跌市亦然，升市亦然。然而，強積金作為市民的退休儲備，成員應更有計劃去管理，而非以短線投機心態去摸頂撈底或不聞不問。王玉麟提出「強積金致勝四部曲」，分別為訂立5年期每年 5%至7%的合理期望回報、理解並管理自己的投資風險、定期用30分鐘檢視強積金表現，以及在強積金芸芸基金中「尋寶」，揀選回報良好的基金。