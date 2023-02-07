強積金｜MPF人均賺1.5萬全靠中港股市　GUM：今年MPF有望見雙位數回彈

強積金顧問公司GUM發表1月強積金報告，受惠於中港全面通關， 美國通脹漸望受控令市場預期美聯儲加息步伐有望減緩，1月強積金基金指數，中港股票基金更創雙位數升幅。

截至 1 月 31 日，GUM 強積金綜合指數升逾6.4%，其中股票基金指數大升約8.6%；混合資產基金指數升6.4%；固定收益基金指數升1.3%。而1月強積金每人平均回報14,709港元。

GUM策略及分析師雲天輝指，對今年首季強積金回報表現偏向樂觀。他表示強積金回報表現自去年11月起開始反彈，綜合指數至今共回升近 18％，隨著中港全面通關，消費氣氛將持續改善，加上美國通脹持續降溫及加息步伐有望放緩，將令消費需求復甦觀。

至於今年1月份強積金表現亮麗，回報已達6%，已達到合理長期的年平均回報5至7%。GUM提醒，如果成員臨近退休，可以考慮鎖定部份利潤並降低風險部位。若果成員風險承受能力許可，應該小心選擇資產類別和基金並繼續「尋寶」，捕捉市場風險偏好改善帶來的投資機會。